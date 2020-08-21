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https://ria.ru/20200821/produkty-1576102060.html
Роспотребнадзор оценил возможность COVID-19 выжить в замороженной еде
Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:21
2020-08-21T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.Ранее к выводу о том, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, пришли ученые из <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a>, научные материалы опубликованы на ресурсе bioRxiv."Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как "возможный". Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно", - сказал Буханцев, слова которого приводятся в сообщении.Он пояснил, что работа, проведенная учеными из Сингапура, основана на предположении и проверке гипотезы. Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того в лаборатории исключен "человеческий фактор", отметил эксперт.При этом он подчеркнул, что не надо забывать о строгом контроле за процессом, в результате которого свежее мясо, птицы или рыба попадает на стол к потребителям, есть всевозможные проверки, направленные на оценку качества продукции.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор оценил возможность COVID-19 выжить в замороженной еде

16:21 21.08.2020 (обновлено: 16:34 21.08.2020)
635
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сохранение коронавируса в замороженных продуктах возможно, но достоверных данных об этом пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Дениса Буханцева.
Ранее к выводу о том, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении не менее трех недель, пришли ученые из Сингапура, научные материалы опубликованы на ресурсе bioRxiv.
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"Данный вопрос только начали изучать, на текущий момент его можно охарактеризовать как "возможный". Достоверно заявлять за недостаточностью накопленных данных преждевременно", - сказал Буханцев, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что работа, проведенная учеными из Сингапура, основана на предположении и проверке гипотезы. Их исследование было проведено в лабораторных условиях, которые значительно отличаются от промышленных, кроме того в лаборатории исключен "человеческий фактор", отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что не надо забывать о строгом контроле за процессом, в результате которого свежее мясо, птицы или рыба попадает на стол к потребителям, есть всевозможные проверки, направленные на оценку качества продукции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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