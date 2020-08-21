https://ria.ru/20200821/primore-1576074093.html

В Приморье к 2022 году планируют построить пятнадцать детсадов

Власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T17:27

олег кожемяко

шкотовский район

приморский край

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей, сообщает правительство региона.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> на совещании отметил, что, несмотря на все сложности, связанные с последствиями эпидемии коронавируса, Приморье ведет системную работу по национальным проектам "Демография", "Образование", "Цифровая экономика" и другим."К 2022 году в Приморье планируется построить 15 детских садов. Только в этом году должны открыться девять дошкольных учреждений. Всего же за три года должно быть создано более трех тысяч дополнительных мест, в первую очередь для детей в возрасте до трех лет", — заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что этом учебном году откроется современная школа в селе Подъяпольское <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a>. "Это первая школа за последние пять лет, которая была построена в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>. Рассчитываю, что в следующем году мы откроем школу в Большом Камне", — добавил Кожемяко.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования в крае, в том числе дошкольного, и увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием.

https://realty.ria.ru/20200818/1575919414.html

https://realty.ria.ru/20200716/1574418293.html

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шкотовский район

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, шкотовский район, приморский край, общество