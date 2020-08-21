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В Приморье к 2022 году планируют построить пятнадцать детсадов
Власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T17:27
олег кожемяко
шкотовский район
приморский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей, сообщает правительство региона.Глава региона <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олег Кожемяко</a> на совещании отметил, что, несмотря на все сложности, связанные с последствиями эпидемии коронавируса, Приморье ведет системную работу по национальным проектам "Демография", "Образование", "Цифровая экономика" и другим."К 2022 году в Приморье планируется построить 15 детских садов. Только в этом году должны открыться девять дошкольных учреждений. Всего же за три года должно быть создано более трех тысяч дополнительных мест, в первую очередь для детей в возрасте до трех лет", — заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.Отмечается, что этом учебном году откроется современная школа в селе Подъяпольское <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовского района</a>. "Это первая школа за последние пять лет, которая была построена в <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморском крае</a>. Рассчитываю, что в следующем году мы откроем школу в Большом Камне", — добавил Кожемяко.В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования в крае, в том числе дошкольного, и увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием.
https://realty.ria.ru/20200818/1575919414.html
https://realty.ria.ru/20200716/1574418293.html
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олег кожемяко, шкотовский район, приморский край, общество

В Приморье к 2022 году планируют построить пятнадцать детсадов

08:00 21.08.2020 (обновлено: 17:27 21.08.2020)
7844
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДети с воспитателем в детском саду
Дети с воспитателем в детском саду
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дети с воспитателем в детском саду. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Власти Приморья планируют к 2022 году построить 15 детских садов, создав свыше трех тысяч дополнительных мест для детей, сообщает правительство региона.
Глава региона Олег Кожемяко на совещании отметил, что, несмотря на все сложности, связанные с последствиями эпидемии коронавируса, Приморье ведет системную работу по национальным проектам "Демография", "Образование", "Цифровая экономика" и другим.
Олег Кожемяко в администрации Приморья
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"К 2022 году в Приморье планируется построить 15 детских садов. Только в этом году должны открыться девять дошкольных учреждений. Всего же за три года должно быть создано более трех тысяч дополнительных мест, в первую очередь для детей в возрасте до трех лет", — заявил Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что этом учебном году откроется современная школа в селе Подъяпольское Шкотовского района. "Это первая школа за последние пять лет, которая была построена в Приморском крае. Рассчитываю, что в следующем году мы откроем школу в Большом Камне", — добавил Кожемяко.
В регионе действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества и доступности образования в крае, в том числе дошкольного, и увеличение доли детей, охваченных дополнительным образованием.
Юрий Трутнев
16 июля, 07:47
Трутнев доволен реализацией строительства соцобъектов в Приморье
1011001
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Олег КожемякоШкотовский районПриморский крайОбщество
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