Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/prilozhenie-1576087958.html
ВТБ Мои Инвестиции наградили за лучшее мобильное брокерское приложение
ВТБ Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:30
2020-08-21T12:30
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019", сообщает пресс-служба ВТБ.Награждение состоялось накануне в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. ВТБ Капитал Инвестиции также одержало победу в номинации "Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы", а "ВТБ – Фонд акций" занял второе место среди лучших фондов акций.Как отмечается в сообщении, благодаря постоянному совершенствованию мобильной платформы ВТБ Капитал Инвестиции, в том числе появлению дополнительного функционала, с начала 2020 года число ее активных пользователей выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек. Количество активных пользователей в день составляет более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 750 миллиардов рублей. Всего за первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 триллиона рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч.Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов напомнил, что в начале года был запущен биржевой фонд денежного рынка – "ВТБ – Ликвидность", а летом - два ESG-фонда. "При этом мы стараемся сделать инвестиции доступными каждому: летом мы интегрировали собственную платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс. Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны начать инвестировать. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и работаем над этим", - приводится в сообщении его комментарий.
https://realty.ria.ru/20200814/1575774673.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08cfcaf109dad68cd2ec5accc0f34ed4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ Мои Инвестиции наградили за лучшее мобильное брокерское приложение

12:30 21.08.2020
546
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВТБ Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019", сообщает пресс-служба ВТБ.
Награждение состоялось накануне в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. ВТБ Капитал Инвестиции также одержало победу в номинации "Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы", а "ВТБ – Фонд акций" занял второе место среди лучших фондов акций.
Как отмечается в сообщении, благодаря постоянному совершенствованию мобильной платформы ВТБ Капитал Инвестиции, в том числе появлению дополнительного функционала, с начала 2020 года число ее активных пользователей выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек. Количество активных пользователей в день составляет более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 750 миллиардов рублей. Всего за первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 триллиона рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч.
"Компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции продолжают при этом наращивать свою долю на рынке управления активами. Являясь лидерами по привлечению средств в прошлом году, в этом они заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительным итогам второго кварталов 2020 года по данным Эксперт РА", - сообщили в пресс-службе.
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов напомнил, что в начале года был запущен биржевой фонд денежного рынка – "ВТБ – Ликвидность", а летом - два ESG-фонда. "При этом мы стараемся сделать инвестиции доступными каждому: летом мы интегрировали собственную платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс. Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны начать инвестировать. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и работаем над этим", - приводится в сообщении его комментарий.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
14 августа, 11:18
ВТБ кредитует одного из крупнейших застройщиков Самары
000003
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество нашло фальсификат на рынке вина
Форум Армия-2020
Новикомбанк подпишет соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия"
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
В Липецкой области экспорт продукции АПК увеличился на 60%
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Алексей Миллер и Александр Никитин договорились о газификации Тамбовщины
Бойцы правительства национального согласия в Ливии
ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня
Виды города Смоленска
Смоленские субъекты МСП втрое увеличили привлечение кредитов через НГС
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Опубликован рейтинг самых дорогих российских брендов
Александра Мельникова. Icon Ba (Любовь) из серии Faces (Головы), 2019, лот аукциона Vladey
Андрей Малахов станет одним из аукционистов торгов Vladey
Сотрудник полиции
В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин
Путин внес три кандидатуры на пост главы ХМАО
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Стрельба из пистолета 'Полоз'
Боевой малый. Отстреливаем новый пистолет "Полоз" для оперативников
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на III деловом форуме Дни международного бизнеса в Рязанской области
Россотрудничество поможет Рязанской области показать себя за границей
Очень много рисков - Главврач омской больницы о невозможности транспортировки Навального
У Навального заподозрили нарушение обмена веществ
МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии
МСП Банк поддержит строительную отрасль Северной Осетии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния