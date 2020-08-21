https://ria.ru/20200821/prilozhenie-1576087958.html

ВТБ Мои Инвестиции наградили за лучшее мобильное брокерское приложение

ВТБ Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019", сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:30

2020-08-21T12:30

2020-08-21T12:30

втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Мои Инвестиции стало победителем премии Investfunds Awards в номинации "Лучшее мобильное приложение брокерской компании – 2019", сообщает пресс-служба ВТБ.Награждение состоялось накануне в рамках 11-й ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum. ВТБ Капитал Инвестиции также одержало победу в номинации "Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы", а "ВТБ – Фонд акций" занял второе место среди лучших фондов акций.Как отмечается в сообщении, благодаря постоянному совершенствованию мобильной платформы ВТБ Капитал Инвестиции, в том числе появлению дополнительного функционала, с начала 2020 года число ее активных пользователей выросло в 2 раза и сегодня превышает 350 тысяч человек. Количество активных пользователей в день составляет более 160 тысяч, ежемесячный объем совершаемых в приложении сделок – более 750 миллиардов рублей. Всего за первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35% до 2,6 триллиона рублей, общее количество клиентов превысило 950 тысяч.Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов напомнил, что в начале года был запущен биржевой фонд денежного рынка – "ВТБ – Ликвидность", а летом - два ESG-фонда. "При этом мы стараемся сделать инвестиции доступными каждому: летом мы интегрировали собственную платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс. Создание нового сервиса позволило пользователям ведущего интернет-ресурса страны начать инвестировать. Мы верим, что инвестиции скоро станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи и работаем над этим", - приводится в сообщении его комментарий.

https://realty.ria.ru/20200814/1575774673.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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