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https://ria.ru/20200821/priko-1576072446.html
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Супруга экс-солиста группы "Ласковый май" Александра Прико Елена рассказала в интервью "КП" о состоянии мужа. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:28
2020-08-21T03:28
культура
россия
андрей разин
ласковый май
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Супруга экс-солиста группы "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласковый май</a>" Александра Прико Елена рассказала в интервью "<a href="https://www.spb.kp.ru/daily/217171/4273529/" target="_blank">КП</a>" о состоянии мужа. О госпитализации солиста первого состава "Ласкового мая" в тяжелом состоянии ранее сообщил продюсер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.По ее словам, медики диагностировали у Прико, которого мучили боль в груди и кашель, онкологическое заболевание. "Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. Двадцать девятого июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже", - рассказала Елена.Она добавила, что ее супруг все еще находится в крайне тяжелом состоянии: у него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких.На данный момент жена артиста ожидает результаты гистологического исследования. "Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает...", - заключила женщина.
https://ria.ru/20200505/1570970692.html
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россия, андрей разин, ласковый май

"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"

03:28 21.08.2020
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© Фото : страница Александра Прико во ВКонтактеАлександр Прико
Александр Прико
© Фото : страница Александра Прико во ВКонтакте
Александр Прико. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Супруга экс-солиста группы "Ласковый май" Александра Прико Елена рассказала в интервью "КП" о состоянии мужа.
О госпитализации солиста первого состава "Ласкового мая" в тяжелом состоянии ранее сообщил продюсер Андрей Разин.
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По ее словам, медики диагностировали у Прико, которого мучили боль в груди и кашель, онкологическое заболевание.
"Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. Двадцать девятого июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже", - рассказала Елена.
Она добавила, что ее супруг все еще находится в крайне тяжелом состоянии: у него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких.
На данный момент жена артиста ожидает результаты гистологического исследования. "Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает...", - заключила женщина.
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