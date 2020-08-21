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Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле выросло до четырех
Число пострадавших при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Ярославле увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.08.2020
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взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Число пострадавших при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Batov/" target="_blank" data-auto="true">Батова</a> в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали."По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до четырех человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Vinogradov/" target="_blank" data-auto="true">Виноградова</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле выросло до четырех

21:01 21.08.2020 (обновлено: 23:11 21.08.2020)
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Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в десятиэтажном жилом доме в Ярославле увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Вчера, 22:32
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2019-2020 годах
"По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до четырех человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Виноградова.
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Взрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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