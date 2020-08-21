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Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле
Три человека, пострадавшие при взрыве газа в Ярославле, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:49
2020-08-21T21:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Три человека, пострадавшие при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного правительства.Там добавили, что пожар на месте ЧП ликвидировали, под завалами могут оставаться люди.Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что, по предварительной информации, под обломками находятся женщина и ребенок. Также, по его словам, количество раненых увеличилось до четырех. Всех госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Виноградова.Взрыв произошел в доме № 5 по улице Батова. Один человек, по предварительной информации <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, погиб.Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж."Дом построен в 1992 году, в нем всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Эвакуировано более 60 человек", — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Прокуратура и СК начали проверки.Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству региона задействовать все экстренные службы."Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200821/vzryv-1576113139.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

20:49 21.08.2020 (обновлено: 21:17 21.08.2020)
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Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при взрыве газа в Ярославле, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба областного правительства.
Там добавили, что пожар на месте ЧП ликвидировали, под завалами могут оставаться люди.
Собеседник РИА Новости в экстренных службах региона уточнил, что, по предварительной информации, под обломками находятся женщина и ребенок. Также, по его словам, количество раненых увеличилось до четырех. Всех госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Виноградова.
Взрыв произошел в доме № 5 по улице Батова. Один человек, по предварительной информации МЧС, погиб.
Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
"Дом построен в 1992 году, в нем всего 120 квартир, зарегистрированы 342 человека, в том числе 64 ребенка. Эвакуировано более 60 человек", — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Прокуратура и СК начали проверки.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил правительству региона задействовать все экстренные службы.
"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствие", — написал он во "ВКонтакте".
Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Вчера, 20:14
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле
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Обсудить 1
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ярославская областьВзрыв газа в ЯрославлеЯрославльПроисшествия
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