https://ria.ru/20200821/postradavshie-1576113447.html

Губернатор поручил задействовать все службы Ярославля после взрыва в доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после ЧП с обрушением в многоквартирном доме в Ярославле поручил принять все необходимые меры по эвакуации... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:25

2020-08-21T20:25

2020-08-21T22:05

дмитрий миронов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> после ЧП с обрушением в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> поручил принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и задействовать все экстренные службы города.Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и трое пострадали."Поручил правительству принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, отдал распоряжение задействовать все экстренные службы города. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, причины взрыва установит следствия", - написал Миронов своем аккаунте ВКонтакте.

https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112099.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия