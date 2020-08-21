Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/poroshenko-1576106240.html
Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей
Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:42
2020-08-21T17:42
игорь луценко
петр порошенко
давид жвания
верховная рада украины
владимир зеленский
литва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_0:0:3067:1725_1400x0_80_0_0_9362a57bc140be995eecc3035a8a10d4.jpg
<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> от фракции "Партия регионов" <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a> заявил, что экс-президент страны <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a> организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев."Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу (экс-президенту Украины – ред.) именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_JArema/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Ярема</a> (бывший генпрокурор Украины – ред.). Они 25 декабря 2013 года организовали избиение <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_CHernovol/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Черновол</a> (экс-депутата Верховной рады, которая в то время была журналистом – ред.). Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть "майдану", - сказал Жвания в обращении к президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a>, опубликованном в пятницу на его Youtube-канале.По его словам, с такой же целью 21 января 2014 года были похищены активисты <a href="http://ria.ru/person_Igor_Lucenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Луценко</a> и Юрий Вербицкий, последний в последствии был найден мертвым. "За Вербицкого никто не звонил (Порошенко – ред.), его принесли в жертву амбициям Порошенко", - отметил Жвания.По его информации, для усиления эффекта было организовано и псевдопохищение активиста Дмитрия Булатова, который, по его словам, работал на Порошенко и согласился за деньги участвовать в инсценировке похищения."Господин президент, я напоминаю вам об этом для того, чтобы вы поняли, с каким человеком вы сейчас имеете дело, и чтобы вы повлияли на генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая должна положить конец деятельности этой организованной преступной группировки. Порошенко не остановится ни перед чем, он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло", - сказал Жвания, заявив, что готов давать показания.Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Климкиным</a> передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано. Также Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> в 2013-2014 годах было посольство <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Кроме того Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во власть в стране в обмен на поддержку Демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на президентских выборах в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Азарова</a> о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
https://ria.ru/20200804/1575357109.html
https://ria.ru/20191023/1560106387.html
1
литва
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574433568_336:0:3067:2048_1400x0_80_0_0_91f52ec72b91675355f694243f815bfc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь луценко, петр порошенко, давид жвания, верховная рада украины, владимир зеленский, литва, киев, украина, в мире

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

17:42 21.08.2020
782
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
"Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу (экс-президенту Украины – ред.) именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема (бывший генпрокурор Украины – ред.). Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол (экс-депутата Верховной рады, которая в то время была журналистом – ред.). Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть "майдану", - сказал Жвания в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованном в пятницу на его Youtube-канале.
По его словам, с такой же целью 21 января 2014 года были похищены активисты Игорь Луценко и Юрий Вербицкий, последний в последствии был найден мертвым. "За Вербицкого никто не звонил (Порошенко – ред.), его принесли в жертву амбициям Порошенко", - отметил Жвания.
По его информации, для усиления эффекта было организовано и псевдопохищение активиста Дмитрия Булатова, который, по его словам, работал на Порошенко и согласился за деньги участвовать в инсценировке похищения.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
4 августа, 15:50
Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
"Господин президент, я напоминаю вам об этом для того, чтобы вы поняли, с каким человеком вы сейчас имеете дело, и чтобы вы повлияли на генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая должна положить конец деятельности этой организованной преступной группировки. Порошенко не остановится ни перед чем, он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло", - сказал Жвания, заявив, что готов давать показания.
Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны Павлом Климкиным передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано. Также Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах было посольство Литвы. Кроме того Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во власть в стране в обмен на поддержку Демократической партии США на президентских выборах в 2014 году.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
23 октября 2019, 12:27
Депутат Рады обвинил Порошенко в получении взятки в 150 миллионов долларов
4052021
Обсудить 1
Игорь ЛуценкоПетр ПорошенкоДавид ЖванияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЛитваКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стебунов оценил показания слепого на один глаз свидетеля защиты Ефремова
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа
Затягивание процесса – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
В Подмосковье покупатель возмутился из-за ожившего арбуза
В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз
Немецкие врачи, прибывшие для транспортировки Алексея Навального в Германию, в Омской БСМП №1
Инициатор перевозки Навального заявил, что самолет без него не улетит
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев пообещал "не бросать" Ефремова и отметил свой профессионализм
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света
Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЛНР заявили, что украинские националисты поставляют оружие в Белоруссию
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
В "Роскосмосе" сообщили результаты проверки российских модулей МКС
Здание Посольства РФ в Осло
В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния