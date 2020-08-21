https://ria.ru/20200821/poroshenko-1576106240.html

Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:42

2020-08-21T17:42

2020-08-21T17:42

игорь луценко

петр порошенко

давид жвания

верховная рада украины

владимир зеленский

литва

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> от фракции "Партия регионов" <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a> заявил, что экс-президент страны <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Turchinov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Турчинов</a> организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев."Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу (экс-президенту Украины – ред.) именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. Со стороны Порошенко эти акции координировал <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_JArema/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Ярема</a> (бывший генпрокурор Украины – ред.). Они 25 декабря 2013 года организовали избиение <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_CHernovol/" target="_blank" data-auto="true">Татьяны Черновол</a> (экс-депутата Верховной рады, которая в то время была журналистом – ред.). Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть "майдану", - сказал Жвания в обращении к президенту Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Зеленскому</a>, опубликованном в пятницу на его Youtube-канале.По его словам, с такой же целью 21 января 2014 года были похищены активисты <a href="http://ria.ru/person_Igor_Lucenko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Луценко</a> и Юрий Вербицкий, последний в последствии был найден мертвым. "За Вербицкого никто не звонил (Порошенко – ред.), его принесли в жертву амбициям Порошенко", - отметил Жвания.По его информации, для усиления эффекта было организовано и псевдопохищение активиста Дмитрия Булатова, который, по его словам, работал на Порошенко и согласился за деньги участвовать в инсценировке похищения."Господин президент, я напоминаю вам об этом для того, чтобы вы поняли, с каким человеком вы сейчас имеете дело, и чтобы вы повлияли на генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая должна положить конец деятельности этой организованной преступной группировки. Порошенко не остановится ни перед чем, он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло", - сказал Жвания, заявив, что готов давать показания.Ранее Жвания признался, что вместе с экс-министром иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Klimkin/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Климкиным</a> передал в 2014 году взятку европейскому чиновнику в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на президентских выборах. По его словам, в 2014 году власть на Украине была захвачена, и это произошло спланировано. Также Жвания заявил, что одним из внешних источников финансирования протестов на площади Независимости в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> в 2013-2014 годах было посольство <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Кроме того Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко внедрял иностранных агентов во власть в стране в обмен на поддержку Демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> на президентских выборах в 2014 году.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Николая Азарова</a> о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Viktor_JAnukovich/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Януковича</a> и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20200804/1575357109.html

https://ria.ru/20191023/1560106387.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь луценко, петр порошенко, давид жвания, верховная рада украины, владимир зеленский, литва, киев, украина, в мире