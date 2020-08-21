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https://ria.ru/20200821/pokhudenie-1576088720.html
Раскрыт секрет похудения российских звезд
Звездный" диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:47
2020-08-21T16:35
культура
стиль жизни
знаменитости
звезды
надя шарк
прохор шаляпин
шоу-бизнес
похудение
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "</strong>Звездный" диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей.Специалист отметила, что поддерживать хорошую форму им помогает употребление в пищу ряда продуктов. По ее словам, в первую очередь стоит включить в рацион красную чечевицу и соевый сыр тофу, которые содержат легкий для усвоения полезный растительный белок, важный для снижения веса."Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде", — отметила Шарк в интервью <a href="https://www.kp.ru/daily/217171/4273219/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде".</a>Также диетолог советовала не забывать про сок алоэ, который содержит важные энзимы, витамины и минералы — всего около двухсот полезных активных веществ.Шарк рассказала, что певица Анна Калашникова избавилась от лишнего веса именно благодаря этим продуктам, а также замене коровьего молока на соевое и миндальное. А исполнитель <a href="http://ria.ru/person_prokhor-shalyapin/" target="_blank" data-auto="true">Прохор Шаляпин</a>, по словам диетолога, похудел почти на десять килограммов, так как ел зеленую гречку, покрывал дневную норму белка с помощью рыбы, мяса, тофу, яиц, протеина и заменил сладости на сушеные яблоки.
https://ria.ru/20200813/1575730499.html
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стиль жизни, знаменитости, звезды, надя шарк, прохор шаляпин, шоу-бизнес, похудение, общество

Раскрыт секрет похудения российских звезд

12:47 21.08.2020 (обновлено: 16:35 21.08.2020)
3966
© Фото : fitkiss.clubЖенщина с лишним весом
Женщина с лишним весом
© Фото : fitkiss.club
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. "Звездный" диетолог Надя Шарк раскрыла секрет похудения российских знаменитостей.
Специалист отметила, что поддерживать хорошую форму им помогает употребление в пищу ряда продуктов. По ее словам, в первую очередь стоит включить в рацион красную чечевицу и соевый сыр тофу, которые содержат легкий для усвоения полезный растительный белок, важный для снижения веса.
"Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде", — отметила Шарк в интервью "Комсомольской правде".
Также диетолог советовала не забывать про сок алоэ, который содержит важные энзимы, витамины и минералы — всего около двухсот полезных активных веществ.
Шарк рассказала, что певица Анна Калашникова избавилась от лишнего веса именно благодаря этим продуктам, а также замене коровьего молока на соевое и миндальное. А исполнитель Прохор Шаляпин, по словам диетолога, похудел почти на десять килограммов, так как ел зеленую гречку, покрывал дневную норму белка с помощью рыбы, мяса, тофу, яиц, протеина и заменил сладости на сушеные яблоки.
Девушка измеряет объем талии
13 августа, 12:03
Развеяны популярные мифы о похудении
141732253
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КультураСтиль жизниЗнаменитостизвездыНадя ШаркПрохор ШаляпинШоу-бизнеспохудениеОбщество
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