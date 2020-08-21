https://ria.ru/20200821/podmoskove-1576085774.html

В Подмосковье выдано 85 тысяч электронных документов на техприсоединение

Более 85 тысяч электронных документов на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения выдано в Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:04

2020-08-21T12:04

2020-08-21T12:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Более 85 тысяч электронных документов на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения выдано в Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>."С начала 2020 года в электронном виде посредством Портала госуслуг заявителям выдано 86657 документов на технологическое присоединение к инженерным сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также к сетям электро- и газоснабжения", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Самарина.В Подмосковье техприсоединение к инженерной инфраструктуре для всех категорий потребителей проводится в электронной форме с 2017 года.

https://ria.ru/20200819/1575991679.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)