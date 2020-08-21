https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html

Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T04:01

2020-08-21T04:01

2020-08-21T04:01

юэн макгрегор

культура

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

netflix

гарри поттер

кейт бланшетт

гильермо дель торо гомес

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, <a href="https://deadline.com/2020/08/guillermo-del-toro-netflix-pinocchio-movie-cate-blanchett-ewan-mcgregor-tilda-swinton-more-round-out-cast-1203017507/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Пока нет информации о том, каких именно персонажей они озвучат.Уже известно, что в главной роли выступит дебютант Грегори Манн, Джепетто будет говорить голосом Дэвида Брэдли ("Игра престолов", "Гарри Поттер"), а в сверчка перевоплотится Юэн Макгрегор.Среди актеров озвучки также Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман, Финн Вулфард, Тим Блейк Нельсон и другие.У ленты два режиссера: Гильермо дель Торо, который уже много лет работает над этим проектом, и Марк Густафсон ("Бесподобный мистер Фокс"). Авторы сценария: Гильермо дель Торо и Мартин МакХэйл, а куклы готовила компания Mackinnon and Saunders ("Труп невесты").Съемки начались в Портленде на студии ShadowMachine прошлой осенью и продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. О дате выхода проекта пока не сообщается.

https://ria.ru/20200618/1573074875.html

портленд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юэн макгрегор, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, гарри поттер, кейт бланшетт, гильермо дель торо гомес, тильда суинтон, портленд