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https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:01
2020-08-21T04:01
юэн макгрегор
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
netflix
гарри поттер
кейт бланшетт
гильермо дель торо гомес
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, <a href="https://deadline.com/2020/08/guillermo-del-toro-netflix-pinocchio-movie-cate-blanchett-ewan-mcgregor-tilda-swinton-more-round-out-cast-1203017507/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Пока нет информации о том, каких именно персонажей они озвучат.Уже известно, что в главной роли выступит дебютант Грегори Манн, Джепетто будет говорить голосом Дэвида Брэдли ("Игра престолов", "Гарри Поттер"), а в сверчка перевоплотится Юэн Макгрегор.Среди актеров озвучки также Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман, Финн Вулфард, Тим Блейк Нельсон и другие.У ленты два режиссера: Гильермо дель Торо, который уже много лет работает над этим проектом, и Марк Густафсон ("Бесподобный мистер Фокс"). Авторы сценария: Гильермо дель Торо и Мартин МакХэйл, а куклы готовила компания Mackinnon and Saunders ("Труп невесты").Съемки начались в Портленде на студии ShadowMachine прошлой осенью и продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. О дате выхода проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20200618/1573074875.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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юэн макгрегор, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, гарри поттер, кейт бланшетт, гильермо дель торо гомес, тильда суинтон, портленд

Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо

04:01 21.08.2020
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloМексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо
Мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает Deadline.
Пока нет информации о том, каких именно персонажей они озвучат.
Уже известно, что в главной роли выступит дебютант Грегори Манн, Джепетто будет говорить голосом Дэвида Брэдли ("Игра престолов", "Гарри Поттер"), а в сверчка перевоплотится Юэн Макгрегор.
Среди актеров озвучки также Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман, Финн Вулфард, Тим Блейк Нельсон и другие.
У ленты два режиссера: Гильермо дель Торо, который уже много лет работает над этим проектом, и Марк Густафсон ("Бесподобный мистер Фокс"). Авторы сценария: Гильермо дель Торо и Мартин МакХэйл, а куклы готовила компания Mackinnon and Saunders ("Труп невесты").
Съемки начались в Портленде на студии ShadowMachine прошлой осенью и продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.
О дате выхода проекта пока не сообщается.
Актер Эван Макгрегор и персонаж диснеевского мультфильма Светлячок
18 июня, 06:44Культура
Юэн Макгрегор озвучит сверчка в "Пиноккио" Гильермо дель Торо
510001
КультураЮэн МакгрегорКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыNetflixГарри ПоттерКейт БланшеттГильермо дель Торо ГомесТильда СуинтонПортленд
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