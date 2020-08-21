https://ria.ru/20200821/pinokkio-1576034399.html
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T04:01
2020-08-21T04:01
2020-08-21T04:01
юэн макгрегор
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
netflix
гарри поттер
кейт бланшетт
гильермо дель торо гомес
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https://cdn24.img.ria.ru/images/102731/29/1027312917_0:45:3685:2117_1400x0_80_0_0_bb998a9f2d679ead76be6cb25c6d8c6f.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, <a href="https://deadline.com/2020/08/guillermo-del-toro-netflix-pinocchio-movie-cate-blanchett-ewan-mcgregor-tilda-swinton-more-round-out-cast-1203017507/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Пока нет информации о том, каких именно персонажей они озвучат.Уже известно, что в главной роли выступит дебютант Грегори Манн, Джепетто будет говорить голосом Дэвида Брэдли ("Игра престолов", "Гарри Поттер"), а в сверчка перевоплотится Юэн Макгрегор.Среди актеров озвучки также Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман, Финн Вулфард, Тим Блейк Нельсон и другие.У ленты два режиссера: Гильермо дель Торо, который уже много лет работает над этим проектом, и Марк Густафсон ("Бесподобный мистер Фокс"). Авторы сценария: Гильермо дель Торо и Мартин МакХэйл, а куклы готовила компания Mackinnon and Saunders ("Труп невесты").Съемки начались в Портленде на студии ShadowMachine прошлой осенью и продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. О дате выхода проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20200618/1573074875.html
портленд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юэн макгрегор, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix, гарри поттер, кейт бланшетт, гильермо дель торо гомес, тильда суинтон, портленд
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости
. Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон присоединились к актерскому составу кукольного мультфильма "Пиноккио", который снимает Гильермо дель Торо для Netflix, сообщает
Deadline.
Пока нет информации о том, каких именно персонажей они озвучат.
Уже известно, что в главной роли выступит дебютант Грегори Манн, Джепетто будет говорить голосом Дэвида Брэдли ("Игра престолов", "Гарри Поттер"), а в сверчка перевоплотится Юэн Макгрегор.
Среди актеров озвучки также Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Рон Перлман, Финн Вулфард, Тим Блейк Нельсон и другие.
У ленты два режиссера: Гильермо дель Торо, который уже много лет работает над этим проектом, и Марк Густафсон ("Бесподобный мистер Фокс"). Авторы сценария: Гильермо дель Торо и Мартин МакХэйл, а куклы готовила компания Mackinnon and Saunders ("Труп невесты").
Съемки начались в Портленде на студии ShadowMachine прошлой осенью и продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса.
О дате выхода проекта пока не сообщается.