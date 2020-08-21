https://ria.ru/20200821/perekhvat-1576111543.html
Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем
Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:31
2020-08-21T19:31
2020-08-21T20:35
россия
су-30см
национальный центр управления обороной рф
черное море
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576113806_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f1b9d53e416bb19f562569b604e14ce5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> поднимался на перехват американского самолета-разведчика над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>."После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200817/1575900990.html
3
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576113806_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c7c45b8e5884642575b4b456fc11630b.jpg
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны
Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.
2020-08-21T19:31
true
PT0M33S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-30см, национальный центр управления обороной рф, черное море, сша, в мире