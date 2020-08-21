Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/perekhvat-1576111543.html
Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем
Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:31
2020-08-21T20:35
россия
су-30см
национальный центр управления обороной рф
черное море
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576113806_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f1b9d53e416bb19f562569b604e14ce5.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> поднимался на перехват американского самолета-разведчика над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>."После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200817/1575900990.html
3
россия
черное море
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны
Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.
2020-08-21T19:31
true
PT0M33S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576113806_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c7c45b8e5884642575b4b456fc11630b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-30см, национальный центр управления обороной рф, черное море, сша, в мире

Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем

19:31 21.08.2020 (обновлено: 20:35 21.08.2020)
974
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
Многоцелевой истребитель Су-27
17 августа, 16:24
Российские Су-27 дважды за день перехватили американские самолеты
"После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.
5610113
Обсудить 3
РоссияСу-30СМНациональный центр управления обороной РФЧерное мореСШАВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Врачи рассказали о подготовке Навального к перевозке
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Сотрудник полиции
В центре Москвы пешеход ранил из пистолета водителя авто
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат ответил на сообщения о том, что Ефремов пришел в суд пьяным
Алексей Навальный
Врачи рассказали о результатах обследования мозга Навального
Церемония вручения премии Фемида
Генри Резник прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Здание Посольства РФ в Осло
В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии
Коронавирус COVID-19
ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Алексей Навальный
Раскрыта хронология событий перед госпитализацией Навального
Здание Министерства иностранных дел России
В МИД призывают Вашингтон вместо угроз перейти к диалогу с Ираном
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19
Международный аэропорт Дубай
МИД ОАЭ ответил на палестинскую критику договора с Израилем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния