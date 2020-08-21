https://ria.ru/20200821/perekhvat-1576111543.html

Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем

Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:31

2020-08-21T19:31

2020-08-21T20:35

россия

су-30см

национальный центр управления обороной рф

черное море

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> поднимался на перехват американского самолета-разведчика над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, сообщил Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>."После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.Нарушения госграницы России американским самолетом не допущено, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200817/1575900990.html

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россия

черное море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны Истребитель Су-30СМ поднимался на перехват американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Сообщается, что 21 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. 2020-08-21T19:31 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-30см, национальный центр управления обороной рф, черное море, сша, в мире