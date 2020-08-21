https://ria.ru/20200821/pashaev-1576104640.html

Пашаев объяснил решение Ефремова о смене адвоката

Актер Михаил Ефремов отказался от адвокатов, потому что разуверился в справедливости суда, считает представлявший его интересы Эльман Пашаев. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:10

2020-08-21T17:10

2020-08-21T18:21

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от адвокатов, потому что разуверился в справедливости суда, считает представлявший его интересы <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Сегодня Ефремов заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее".Согласно уголовно-процессуальному кодексу, у Ефремова есть пять дней для поиска адвоката, заметил он. Процесс продолжится 24 августа."Если он не определится с адвокатом, то суд назначит по назначению... Я благодарен ему, я чувствую себя виноватым в том, что ввел его в заблуждение, говорил, что суд разберется. Но нам не дали возможность работать, но мы работали качественно, отбивали всё на правовом поле", - добавил Пашаев.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200821/efremov-1576103091.html

Андрей Мартынов Господин Ефремов будь мужиком, признай вину, сотрудничай со следствием, принеси извинения семье погибшего и понеси заслуженное наказание. 27

Сандор К Конечно, заказ. Прямо из КГБ заказали, и рюмку подносили тоже враги. 22

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье. 2020-08-21T17:10 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия