https://ria.ru/20200821/pashaev-1576104640.html
Пашаев объяснил решение Ефремова о смене адвоката
Актер Михаил Ефремов отказался от адвокатов, потому что разуверился в справедливости суда, считает представлявший его интересы Эльман Пашаев. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:10
2020-08-21T17:10
2020-08-21T18:21
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от адвокатов, потому что разуверился в справедливости суда, считает представлявший его интересы <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>.Сегодня Ефремов заявил в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, Пашаева и Елизаветы Шаргородской, и наймет "других посильнее".Согласно уголовно-процессуальному кодексу, у Ефремова есть пять дней для поиска адвоката, заметил он. Процесс продолжится 24 августа."Если он не определится с адвокатом, то суд назначит по назначению... Я благодарен ему, я чувствую себя виноватым в том, что ввел его в заблуждение, говорил, что суд разберется. Но нам не дали возможность работать, но мы работали качественно, отбивали всё на правовом поле", - добавил Пашаев.Актеру грозит до 12 лет колонии по обвинению в том, что 8 июня в центре Москвы он пьяный за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200821/efremov-1576103091.html
Андрей Мартынов
Господин Ефремов будь мужиком, признай вину, сотрудничай со следствием, принеси извинения семье погибшего и понеси заслуженное наказание.
27
Сандор К
Конечно, заказ. Прямо из КГБ заказали, и рюмку подносили тоже враги.
22
15
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Затягивание процесса" – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский прокомментировал решение актера и его защитника Эльмана Пашаева дать отвод судье.
2020-08-21T17:10
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PT0M59S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия