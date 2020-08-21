https://ria.ru/20200821/parom-1576116673.html

"Калашников" создал паром на воздушной подушке

Концерн "Калашников" разработал грузопассажирское судно на воздушной подушке, оно представлено в павильоне концерна в подмосковном парке "Патриот", передает... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:04

2020-08-21T23:04

2020-08-21T23:04

россия

патриот

михаил калашников

безопасность

экономика

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<strong>ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 21 авг - РИА Новости.</strong> Концерн "<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашников</a>" разработал грузопассажирское судно на воздушной подушке, оно представлено в павильоне концерна в подмосковном парке "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>", передает корреспондент РИА Новости с места демонстрации.Основное назначение судна - грузопассажирские перевозки и транспортные операции на море.Судно называется "Хаска-10", оно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье.Длина судна составляет 22,3 метра, ширина - почти 13. Полезная нагрузка - 10 тонн.

https://ria.ru/20200821/raketa-1576116288.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриот, михаил калашников, безопасность, экономика