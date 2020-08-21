https://ria.ru/20200821/parallaks-1576103119.html
На "Армии-2020" покажут систему управления бронетехникой VR-очками
Систему дистанционного управления боевой техникой при помощи очков виртуальной реальности и джойстика "Параллакс" представят на военно-техническом форуме... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:41
2020-08-21T16:41
2020-08-21T17:32
форум "армия — 2020"
ростех
владимир артяков
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Систему дистанционного управления боевой техникой при помощи очков виртуальной реальности и джойстика "Параллакс" представят на военно-техническом форуме "Армия-2020", заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" Владимир Артяков.Мероприятие пройдет 23-29 августа в парке "<a href="http://ria.ru/organization_Patriot/" target="_blank" data-auto="true">Патриот</a>" (подмосковная "Кубинка")."<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Vysokotochnye_kompleksy/" target="_blank" data-auto="true">Высокоточные комплексы</a>" (входят в Ростех - ред.) представляют концепт "прозрачной брони" - комплекса супервизионного обзора местности и прицеливания "Параллакс". Эта система фактически превращает боевую машину в робота, которым можно управлять дистанционно с помощью очков виртуальной реальности", - сказал Артяков.Собеседник агентства пояснил, что через очки оператор видит максимально реалистичную картину поля боя, поворотом головы может управлять башней, а с помощью малогабаритного джойстика - огнем. При этом сам оператор остается "неуязвим".Другая передовая разработка "Высокоточных комплексов", представляемая на выставке, - "Планшет-А", это носимый комплекс управления, который обеспечивает быструю подготовку к бою и оперативное управление артиллерийскими и минометными подразделениями, выполненный в виде планшетного компьютера.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576086829.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", ростех, владимир артяков, экономика