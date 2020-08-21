https://ria.ru/20200821/pandemiya-1576111993.html
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского гриппа"... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:41
2020-08-21T19:41
2020-08-22T02:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского гриппа" в 1918 году, оценил сроки окончания нынешней пандемии.В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на заболевание и его поведение.По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
Aruba Miro
Какая-то вакханалия с этим вирусом, задрали уже
48
Иван Егоров
конечно, ещё так можно много денег на это списать, а сколько людей сказочно обогатиться. Думаю их вирус ещё лет 10 будет "Буйствовать".
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7
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире