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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/pandemiya-1576111993.html
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского гриппа"... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:41
2020-08-22T02:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_tedros-adkhanom-gebreyesus/">Тедрос Адханом Гебрейесус</a>, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского гриппа" в 1918 году, оценил сроки окончания нынешней пандемии.В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на заболевание и его поведение.По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
Какая-то вакханалия с этим вирусом, задрали уже
48
конечно, ещё так можно много денег на это списать, а сколько людей сказочно обогатиться. Думаю их вирус ещё лет 10 будет "Буйствовать".
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, воз, в мире

В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

19:41 21.08.2020 (обновлено: 02:04 22.08.2020)
28877
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 21 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сравнивая на брифинге ситуацию с COVID-19 и эпидемией "испанского гриппа" в 1918 году, оценил сроки окончания нынешней пандемии.
"В нашей ситуации есть большее количество технологий. При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях. Так что мы надеемся завершить данную пандемию менее чем за два года".
Тедрос Адханом Гебрейесус
В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что организация создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19.
По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на заболевание и его поведение.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВОЗВ мире
Популярные комментарии
Какая-то вакханалия с этим вирусом, задрали уже
21 августа, 19:54
Aruba Miro
3710109
конечно, ещё так можно много денег на это списать, а сколько людей сказочно обогатиться. Думаю их вирус ещё лет 10 будет "Буйствовать".
21 августа, 20:47
Иван Егоров
2620107
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