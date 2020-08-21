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https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
Адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова о смене защитника. Об этом он сообщил газете "Известия". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:57
2020-08-21T20:43
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
генрих падва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Genrikh_Padva/" target="_blank" data-auto="true">Генрих Падва</a> поддержал решение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смене защитника. Об этом он сообщил газете "<a href="https://iz.ru/1051133/2020-08-21/padva-prokommentiroval-reshenie-efremova-smenit-advokata" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".В разговоре с изданием юрист заявил, что представлявший артиста в суде <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> дискредитирует адвокатское сообщество. Позднее Падва сообщил <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f3fd7859a794703fe44f203" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, что пока не получал официального обращения от Ефремова или его представителя. "Когда будет — будем обсуждать", — сказал адвокат.Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеивается" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
https://ria.ru/20200821/stebunov-1576105955.html
конечно, над этим судебным процесом смеётся уже вся страна. Такого Шапито давно не было.
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Тут не Ефремов разуверился в СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДА, а половина граждан страны разуверились в справедливости судов!
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, генрих падва, происшествия

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

18:57 21.08.2020 (обновлено: 20:43 21.08.2020)
151026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАдвокат Генрих Падва
Адвокат Генрих Падва
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Адвокат Генрих Падва. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова о смене защитника. Об этом он сообщил газете "Известия".
В разговоре с изданием юрист заявил, что представлявший артиста в суде Эльман Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество.
Позднее Падва сообщил РБК, что пока не получал официального обращения от Ефремова или его представителя.
"Когда будет — будем обсуждать", — сказал адвокат.
Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский.
Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеивается" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовГенрих ПадваПроисшествия
Популярные комментарии
конечно, над этим судебным процесом смеётся уже вся страна. Такого Шапито давно не было.
21 августа, 19:41
Иван Егоров
8830308
Тут не Ефремов разуверился в СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДА, а половина граждан страны разуверились в справедливости судов!
21 августа, 19:43
Иван Егоров
63203010
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