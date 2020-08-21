https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html

Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката

Адвокат Генрих Падва поддержал решение Михаила Ефремова о смене защитника. Об этом он сообщил газете "Известия". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:57

2020-08-21T18:57

2020-08-21T20:43

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

генрих падва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Genrikh_Padva/" target="_blank" data-auto="true">Генрих Падва</a> поддержал решение <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смене защитника. Об этом он сообщил газете "<a href="https://iz.ru/1051133/2020-08-21/padva-prokommentiroval-reshenie-efremova-smenit-advokata" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".В разговоре с изданием юрист заявил, что представлявший артиста в суде <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> дискредитирует адвокатское сообщество. Позднее Падва сообщил <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f3fd7859a794703fe44f203" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>, что пока не получал официального обращения от Ефремова или его представителя. "Когда будет — будем обсуждать", — сказал адвокат.Ранее обвиняемый в совершении смертельного ДТП Михаил Ефремов на заседании суда отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Актер заявил, что у него есть знакомые юристы Падва и Никольский. Отказ от услуг Пашаева артист объяснил тем, что над его защитником "посмеивается" представители потерпевшей стороны, в частности адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>. Пашаев же, в свою очередь, заявил, что Ефремов разуверился в справедливости суда.

https://ria.ru/20200821/stebunov-1576105955.html

Иван Егоров конечно, над этим судебным процесом смеётся уже вся страна. Такого Шапито давно не было. 102

Иван Егоров Тут не Ефремов разуверился в СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДА, а половина граждан страны разуверились в справедливости судов! 78

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, генрих падва, происшествия