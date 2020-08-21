https://ria.ru/20200821/otdykh-1576097550.html

Фестиваль организаторов детского отдыха пройдет в Тюменской области

Основные конкурсы в рамках XV фестиваля методических идей "Дорогой открытий" для организаторов отдыха и оздоровления в Тюменской области пройдут с 15 сентября... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

тюменская область

тюменская область

общество

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<strong>ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Основные конкурсы в рамках XV фестиваля методических идей "Дорогой открытий" для организаторов отдыха и оздоровления в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> пройдут с 15 сентября по 15 октября в заочном и дистанционном формате с использованием различных онлайн-платформ, сообщает департамент соцразвития региона.Мероприятия фестиваля включают конкурсы сценариев, методических идей и сборников. Впервые пройдет конкурс профессионального мастерства для специалистов отрасли. Также традиционно будут отмечены лучшие сотрудники по итогам летней оздоровительной кампании и обладатели звания "Персона лета". Методические материалы будут приниматься на конкурс в электронном формате и пройдут оценку жюри. В рамках конкурса профессионального мастерства состоится серия мастер-классов на Zoom по различным направлениям: опыт работы с вожатыми, творческие и прикладные мастер-классы, занятия физкультурно-спортивной направленности и другие.Как отметили в департаменте, ежегодно в конкурсах профессионального мастерства на фестивале принимают участие более 250 специалистов. "Мы проводим фестиваль методических идей для того, чтобы представить и продвинуть лучшие методические идеи организации отдыха и оздоровления детей. Кроме того, это возможность подвести итоги летней кампании, поделиться опытом с коллегами, получить заряд отличного настроения и определить лучших из лучших. Уверены, что на фестивале, как и раньше, будут представлены лучшие наработки, в том числе, которые появились в период пандемии. У многих лагерей в этом плане сформировался свой позитивный опыт, будем с ним знакомиться и перенимать лучшие идеи", - приводится в сообщении комментарий президента Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой. Ассоциация выступает соорганизатором фестиваля вместе с департаментом соцразвития и АНО "Областной детский оздоровительно-образовательный центр "Ребячья республика".

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575927476.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, общество