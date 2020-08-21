https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html

США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео

США сделают все возможное, чтобы не дать России и Китаю поставлять оружие Ирану, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T18:22

2020-08-21T18:22

2020-08-21T18:22

жозеп боррель

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

совет безопасности оон

евросоюз

москва

тегеран (город)

оон

вашингтон (город)

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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сделают все возможное, чтобы не дать <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> поставлять оружие Ирану, заявил в пятницу госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Когда санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> вернутся.., уверяю вас, что Соединенные Штаты используют каждый инструмент в своем арсенале, чтобы китайцы и русские не могли поставлять Ирану вооружения, которые угрожают нам. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы они также не получили деньги от того, чтобы быть глобальным поставщиком оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Так он ответил на вопрос о возможном введении санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Пекина в случае несоблюдения ими санкций ООН, которые США грозятся восстановить.Госсекретарь США Майк Помпео в четверг передал в СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. США вышли из СВПД в 2018-м, оставшиеся участники сделки (Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай) считают, что у Штатов теперь нет права запускать механизм восстановления санкций по Ирану. <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> считает так же. Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> придерживается той же позиции.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a>, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576071534.html

Руслан Якубик Оружие для Ирана почему то угрожает США на другом континенте)))) 45

Vovaka73 Вот именно у него, и будут просить разрешения 30

17

москва

тегеран (город)

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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