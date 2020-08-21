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https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
США сделают все возможное, чтобы не дать России и Китаю поставлять оружие Ирану, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:22
2020-08-21T18:22
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
совет безопасности оон
евросоюз
москва
тегеран (город)
оон
вашингтон (город)
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сделают все возможное, чтобы не дать <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> поставлять оружие Ирану, заявил в пятницу госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Когда санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> вернутся.., уверяю вас, что Соединенные Штаты используют каждый инструмент в своем арсенале, чтобы китайцы и русские не могли поставлять Ирану вооружения, которые угрожают нам. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы они также не получили деньги от того, чтобы быть глобальным поставщиком оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.Так он ответил на вопрос о возможном введении санкций в отношении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и Пекина в случае несоблюдения ими санкций ООН, которые США грозятся восстановить.Госсекретарь США Майк Помпео в четверг передал в СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. США вышли из СВПД в 2018-м, оставшиеся участники сделки (Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай) считают, что у Штатов теперь нет права запускать механизм восстановления санкций по Ирану. <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> считает так же. Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> придерживается той же позиции.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ирана</a>, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576071580.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576071534.html
Оружие для Ирана почему то угрожает США на другом континенте))))
45
Вот именно у него, и будут просить разрешения
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17
москва
тегеран (город)
вашингтон (город)
сша
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жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, совет безопасности оон, евросоюз, москва, тегеран (город), оон, вашингтон (город), сша, в мире

США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео

18:22 21.08.2020
3983
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Petr David Josek
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не дать России и Китаю поставлять оружие Ирану, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.
"Когда санкции ООН вернутся.., уверяю вас, что Соединенные Штаты используют каждый инструмент в своем арсенале, чтобы китайцы и русские не могли поставлять Ирану вооружения, которые угрожают нам. И мы сделаем все, что в наших силах, чтобы они также не получили деньги от того, чтобы быть глобальным поставщиком оружия", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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Госсекретарь США Майк Помпео в четверг передал в СБ ООН жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. США вышли из СВПД в 2018-м, оставшиеся участники сделки (Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай) считают, что у Штатов теперь нет права запускать механизм восстановления санкций по Ирану. Тегеран считает так же. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель придерживается той же позиции.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 00:30
Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
7174002951
Обсудить 17
Жозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоСовет Безопасности ООНЕвросоюзМоскваТегеран (город)ООНВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Оружие для Ирана почему то угрожает США на другом континенте))))
21 августа, 18:24
Руслан Якубик
4230000
Вот именно у него, и будут просить разрешения
21 августа, 18:26
Vovaka73
5250000
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