https://ria.ru/20200821/oppozitsiya-1576104606.html

Члена КС оппозиции Белоруссии Власову вызвали в СК как свидетеля

Член президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии, специалист по досудебному урегулированию Лилия Власова заявила РИА Новости, что на... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:10

2020-08-21T17:10

2020-08-21T17:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума оппозиционного координационного совета (КС) <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, специалист по досудебному урегулированию Лилия Власова заявила РИА Новости, что на понедельник ее вызывали в Следственный комитет республики в качестве свидетеля.В пятницу в СК на допросы были вызваны два члена президиума КС – юрист Максим Знак и представитель стачкома на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> тракторном заводе Сергей Дылевский."Да, меня вызвали в СК в качестве свидетеля. Договорились на встречу в понедельник днем", - заявила Власова. При этом она уточнила, что по-прежнему остается членом президиума КС.Белорусская оппозиция после прошедших президентских выборов в республике, не признав их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета оппозиции Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности республики. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире