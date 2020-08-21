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https://ria.ru/20200821/onkologiya-1576078822.html
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:37
2020-08-21T12:30
иван карасев
онкология
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a> рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях."Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем<a href="https://www.instagram.com/p/CEGKqXGBQle/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.
https://rsport.ria.ru/20200821/izzhoga-1576071272.html
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РИА Новости
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60
иван карасев, онкология, здоровье - общество

Онколог рассказал, кто чаще болеет раком

10:37 21.08.2020 (обновлено: 12:30 21.08.2020)
13936
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.
Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях.
"Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем Instagram.
Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.
Человек ест за компьютером
Вчера, 08:30ЗОЖ
Врач рассказал, как избавиться от изжоги без лекарств
93241310947
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Иван КарасевОнкологияЗдоровье - Общество
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