https://ria.ru/20200821/onkologiya-1576078822.html

Онколог рассказал, кто чаще болеет раком

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:37

2020-08-21T10:37

2020-08-21T12:30

иван карасев

онкология

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a> рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях."Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем<a href="https://www.instagram.com/p/CEGKqXGBQle/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.

https://rsport.ria.ru/20200821/izzhoga-1576071272.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван карасев, онкология, здоровье - общество