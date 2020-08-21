https://ria.ru/20200821/onkologiya-1576078822.html
Онколог рассказал, кто чаще болеет раком
Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:37
2020-08-21T10:37
2020-08-21T12:30
иван карасев
онкология
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург <a href="http://ria.ru/person_ivan-karasev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Карасев</a> рассказал, какие люди более подвержены онкологическим заболеваниям.Он отметил, что к такой категории относятся те, кто сконцентрирован на негативных эмоциях."Открытые люди, люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью", — отметил он в своем<a href="https://www.instagram.com/p/CEGKqXGBQle/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Врач пояснил, что причина появления раковых клеток в организме до сих пор не установлена. При этом существует ряд факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний, к которым относятся хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.
https://rsport.ria.ru/20200821/izzhoga-1576071272.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван карасев, онкология, здоровье - общество