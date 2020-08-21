Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/ogranicheniya-1576099407.html
В Испании призвали закрыть публичные дома
Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:40
2020-08-21T23:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154799/10/1547991023_0:101:1921:1181_1400x0_80_0_0_9149288b5a4d5190acbcd5a6dbd729d4.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Министр равных возможностей <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.rtve.es/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rtve</a>.Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи "сложно отследить". Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ будет опубликован в субботу и вступит в силу в воскресенье, сообщает Rtve.На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200818/1575948651.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575982687.html
5
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154799/10/1547991023_105:0:1814:1282_1400x0_80_0_0_a5f3b87b69186d7b6b5c347f76517998.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, в мире

В Испании призвали закрыть публичные дома

15:40 21.08.2020 (обновлено: 23:53 21.08.2020)
6489
CC0 / 1919021 / Вид на город Гранада в Андалусии, Испания
Вид на город Гранада в Андалусии, Испания
CC0 / 1919021 /
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения коронавируса, сообщает телеканал Rtve.
Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи "сложно отследить". Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.
Страны мира. Испания
18 августа, 17:11Туризм
Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании
Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ будет опубликован в субботу и вступит в силу в воскресенье, сообщает Rtve.
На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
19 августа, 13:52
Не до путешествий. Что предпримут в Европе для сдерживания COVID-19?
123320210
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил бастующим на "Беларуськалии", что их заменят украинцы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к "собственному" концу света
Вид на город Веве со стороны Женевского озера
Женева обещает туристам деньги "на карманные расходы"
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Море
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
В Минске назвали отказ от отечественной продукции самоубийством
Продуктовые тележки в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" рассказал, сколько будет стоить пуск ракеты "Амур"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
Просмотр телевизора
Мать сняла дочь на видео и напугала подписчиков одной жуткой деталью
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального
Разработка вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершат в сентябре
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020
Киселев счел возможным возродить акции нудистов на фестивале в Коктебеле
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Супруга Алексея Навального Юлия на территории омской БСМП No 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Жена Навального попросила Путина разрешить его транспортировку в Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния