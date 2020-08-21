https://ria.ru/20200821/ogranicheniya-1576099407.html

В Испании призвали закрыть публичные дома

Министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:40

2020-08-21T15:40

2020-08-21T23:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

испания

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Министр равных возможностей <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> Ирене Монтеро направила письмо главам регионов с просьбой закрыть публичные дома и хостес-бары для предотвращения распространения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает телеканал <a href="https://www.rtve.es/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rtve</a>.Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи "сложно отследить". Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ будет опубликован в субботу и вступит в силу в воскресенье, сообщает Rtve.На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200818/1575948651.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575982687.html

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испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, испания, в мире