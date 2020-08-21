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В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей
ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:20
2020-08-21T23:20
2020-08-22T02:57
россия
мфц (многофункциональный центр)
авто
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в ГИБДД, сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.Ранее премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.
https://ria.ru/20200809/1575541485.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в ГИБДД, сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.
"Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении Госавтоинспеции.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.