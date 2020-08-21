https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html

В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:20

2020-08-21T23:20

2020-08-22T02:57

россия

мфц (многофункциональный центр)

авто

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в ГИБДД, сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.Ранее премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.

https://ria.ru/20200809/1575541485.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество