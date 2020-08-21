Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html
В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей
ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:20
2020-08-22T02:57
россия
мфц (многофункциональный центр)
авто
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152437/11/1524371127_0:0:3083:1735_1400x0_80_0_0_fd449aee978714feaeabc1b0cd24d663.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.Как отметили в ГИБДД, сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.Ранее премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/">Михаил Мишустин</a></u> подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.
https://ria.ru/20200809/1575541485.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152437/11/1524371127_224:0:2955:2048_1400x0_80_0_0_46596563d64d63d4c7e458529a32fe38.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мфц (многофункциональный центр), авто, михаил мишустин, общество

В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

23:20 21.08.2020 (обновлено: 02:57 22.08.2020)
2112
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД
Оформление документов на автомобиль в отделении ГИБДД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в ГИБДД, сотрудники МФЦ смогут лишь принимать и выдавать документы и регистрационные знаки на автомобиль.
"Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции", - говорится в сообщении Госавтоинспеции.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.
Работа ДПС ГИБДД Восточного административного округа города Москвы
9 августа, 05:20
Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях
17400115
Обсудить 0
РоссияМФЦ (многофункциональный центр)АвтоМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Врачи с каталкой возле БСМП №1 в Омске
Навального увезли из омской больницы
Актер Михаил Ефремов
Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
Солдаты спецназа США (зеленые береты)
В США экс-сотрудника спецназа подозревают в шпионаже в пользу России
Актер Михаил Ефремов
"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
Международная космическая станция
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Момент взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
Раковые клетки
Спасет сотни тысяч жизней. Назван защищающий от рака напиток
Овсяная каша с клубникой
Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
Девушка в наушниках
Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
Анастасия Ивлеева и Юлия Коваль
Напарница Ивлеевой по "Орлу и решке" разгневала зрителей
Пациентка общается через стекло с родственниками в госпитале United Memorial Medical Center в Хьюстоне, где проходят лечение больные с COVID-19
В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния