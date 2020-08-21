https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в десятиэтажке в Ярославле. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:05

2020-08-21T23:05

2020-08-21T23:05

взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в десятиэтажке в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>. Вечером в пятницу в доме № 5 по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Взрыв был слышен в соседних кварталах, рассказал местный житель Илья Бабиков. "Сам взрыв не видели, только слышали, живем через дом", — сказал он в комментарии <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/738753-triaslis-liustry-ochevidets-o-vzryve-gaza-v-mnogoetazhke-v-iaroslavle" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По его словам, сначала произошел очень сильный хлопок, после чего он вышел из дома посмотреть, что произошло. "Говорят (другие очевидцы. — Прим. ред.), слышали хлопок за несколько улиц, и у них тряслись люстры", — добавил мужчина. Другая жительница дома, где произошло ЧП, рассказала телеканалу "<a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/vnutri-kak-budto-vse-oborvalos-zhitelnitsa-doma-v-jaroslavle-rasskazala-o-vzryve-v-kvartire/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>", что сразу поняла, что взорвался газ. "Внутри как будто все оборвалось, дернулось. Но мы далеко жили. Мы выбежали первые из подъезда — нас пять человек", — поделилась женщина. По ее словам, раньше в доме утечек газа не было. Соседка погибшей хозяйки квартиры, где произошло ЧП, рассказала, что в доме пахло газом за несколько часов до трагедии."Я пришла с работы в пять часов – пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил", – цитирует слова женщины портал <a href="https://www.yarnews.net/news/show/accidents/52866/zazhalo_stenoj_i_shkafami_zhilec_vzorvavshegosya_doma_v_yaroslavle_rasskazal_o_tragedii.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yarnews</a>. Другой сосед погибшей рассказал, что в момент взрыва был дома вместе с женой. По словам мужчины, его зажало в прихожей, но он смог выбраться сам. "Жена на кухне в этот момент была, тоже не пострадала. Слава Богу, детей дома в этот момент не было. У нас в квартире не осталось ни окон, ни стены", — поделился собеседник портала. Экстренные службы сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших в результате взрыва. Всего эвакуировано более 60 человек. Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству региона задействовать все экстренные службы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576114071.html

https://ria.ru/20200821/vzryv-1576113139.html

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия