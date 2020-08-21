https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html
Очевидцы раскрыли подробности взрыва газа в Ярославле
Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в десятиэтажке в Ярославле. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:05
2020-08-21T23:05
2020-08-21T23:05
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в десятиэтажке в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>. Вечером в пятницу в доме № 5 по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Взрыв был слышен в соседних кварталах, рассказал местный житель Илья Бабиков. "Сам взрыв не видели, только слышали, живем через дом", — сказал он в комментарии <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/738753-triaslis-liustry-ochevidets-o-vzryve-gaza-v-mnogoetazhke-v-iaroslavle" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По его словам, сначала произошел очень сильный хлопок, после чего он вышел из дома посмотреть, что произошло. "Говорят (другие очевидцы. — Прим. ред.), слышали хлопок за несколько улиц, и у них тряслись люстры", — добавил мужчина. Другая жительница дома, где произошло ЧП, рассказала телеканалу "<a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/vnutri-kak-budto-vse-oborvalos-zhitelnitsa-doma-v-jaroslavle-rasskazala-o-vzryve-v-kvartire/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>", что сразу поняла, что взорвался газ. "Внутри как будто все оборвалось, дернулось. Но мы далеко жили. Мы выбежали первые из подъезда — нас пять человек", — поделилась женщина. По ее словам, раньше в доме утечек газа не было. Соседка погибшей хозяйки квартиры, где произошло ЧП, рассказала, что в доме пахло газом за несколько часов до трагедии."Я пришла с работы в пять часов – пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил", – цитирует слова женщины портал <a href="https://www.yarnews.net/news/show/accidents/52866/zazhalo_stenoj_i_shkafami_zhilec_vzorvavshegosya_doma_v_yaroslavle_rasskazal_o_tragedii.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">Yarnews</a>. Другой сосед погибшей рассказал, что в момент взрыва был дома вместе с женой. По словам мужчины, его зажало в прихожей, но он смог выбраться сам. "Жена на кухне в этот момент была, тоже не пострадала. Слава Богу, детей дома в этот момент не было. У нас в квартире не осталось ни окон, ни стены", — поделился собеседник портала. Экстренные службы сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших в результате взрыва. Всего эвакуировано более 60 человек. Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> поручил правительству региона задействовать все экстренные службы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576114071.html
https://ria.ru/20200821/vzryv-1576113139.html
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ярославль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва газа в десятиэтажке в Ярославле
.
Вечером в пятницу в доме № 5 по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
Взрыв был слышен в соседних кварталах, рассказал местный житель Илья Бабиков.
"Сам взрыв не видели, только слышали, живем через дом", — сказал он в комментарии РЕН ТВ
.
По его словам, сначала произошел очень сильный хлопок, после чего он вышел из дома посмотреть, что произошло.
"Говорят (другие очевидцы. — Прим. ред.), слышали хлопок за несколько улиц, и у них тряслись люстры", — добавил мужчина.
Другая жительница дома, где произошло ЧП, рассказала телеканалу "360
", что сразу поняла, что взорвался газ.
"Внутри как будто все оборвалось, дернулось. Но мы далеко жили. Мы выбежали первые из подъезда — нас пять человек", — поделилась женщина.
По ее словам, раньше в доме утечек газа не было.
Соседка погибшей хозяйки квартиры, где произошло ЧП, рассказала, что в доме пахло газом за несколько часов до трагедии.
"Я пришла с работы в пять часов – пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил", – цитирует слова женщины портал Yarnews
.
Другой сосед погибшей рассказал, что в момент взрыва был дома вместе с женой. По словам мужчины, его зажало в прихожей, но он смог выбраться сам.
"Жена на кухне в этот момент была, тоже не пострадала. Слава Богу, детей дома в этот момент не было. У нас в квартире не осталось ни окон, ни стены", — поделился собеседник портала.
Экстренные службы сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших в результате взрыва. Всего эвакуировано более 60 человек.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
поручил правительству региона задействовать все экстренные службы.