https://ria.ru/20200821/obrazovanie-1576111025.html

Полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" стартовал в Ростове-на-Дону

Первый региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовал в пятницу в... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:22

2020-08-21T19:22

2020-08-21T19:22

ростов-на-дону

технологии

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151908/25/1519082509_0:238:3940:2454_1400x0_80_0_0_6b0343a5da790d0d8da0dd1572432afe.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Первый региональный этап конкурса "Цифровой прорыв" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовал в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>; за выход в финал проекта здесь будут бороться 110 ИТ-команд, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Полуфинал в ЮФО продлится до 23 августа, по его итогам будут названы 30 лучших команд – по три в каждом из направлений (кейсов) конкурса. Участникам предстоит создать решение для интеллектуальной системы обнаружения кибератак, инструмент для обработки обращений населения к городским властям, сервис для проведения собрания собственников помещений в многоквартирных домах в заочной форме, рекомендательный сервис для обучения сотрудников, алгоритм нечеткого поиска слов, сервис для координации болельщиков спортивных клубов, интерактивную карту инновационных компаний Дона, системы контроля состояния оборудования на базе машинного зрения. В Ростове-на-Дону также состоялась IT-встреча "Цифровой прорыв 2020. Вызовы, тренды, люди", в ходе которой представители федеральных и региональных властей, бизнес-структур и экспертов обсудили развитие ИТ и повышение уровня информационной открытости в регионах Южного федерального округа. Встреча в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> стала первой из серии мероприятий, которые состоятся в 8 федеральных округах и позволят оценить уровень готовности регионов к переходу на цифровое взаимодействие между государством, обществом и бизнес-структурами. "В ближайшие 48 часов в Ростове-на-Дону, Южном ИТ-хабе страны, сосредоточится весь потенциал ИТ-отрасли России. Здесь в режиме нон-стоп будут соревноваться 110 команд, помогать которым будет целое сообщество экспертов и трекеров – больше 100 человек. В проект вовлечены больше 4 тысяч отраслевых специалистов со всего Южного федерального округа. А это значит, что у участников есть хорошая возможность привлечь внимание к себе и своим идеям, ведь лучшие из них будут взяты на вооружение и реализованы в компаниях и государственных органах", – отметил в своем обращении к участникам хакатона генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.В этом году региональный этап будет представлять собой сочетание офлайн и онлайн форматов. Так, в Ростове-на-Дону создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией, где организована командная работа трекеров и экспертов конкурса. Они выходят в прямые эфиры с участниками и помогают проходить конкурсные испытания. Центр замыкает на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, что позволяет ИТ-специалистам принять участие, не выходя из дома.К настоящему моменту в конкурсе уже зарегистрировались почти 34 тысячи человек из 85 регионов. Кейсы для участников предложены региональными органами власти, крупными российскими корпорациями, а также представителями малого и среднего бизнеса и стартапами. Полуфинальные хакатоны пройдут в 8 крупнейших IT-хабах, следующим станет полуфинал Приволжского федерального округа, который состоится 12-14 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>.

https://ria.ru/20200814/1575787088.html

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, технологии, образование - общество