https://ria.ru/20200821/novikombank-1576091548.html

Новикомбанк подпишет соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия"

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:28

2020-08-21T13:28

2020-08-21T13:35

форум "армия — 2020"

новикомбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020690_0:201:1919:1280_1400x0_80_0_0_1e3fd78886d4658dbfc5b9a00fb3d3b5.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщила пресс-служба банка.Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".Новикомбанк традиционно принимает участие в форуме. В 2019 году в рамках мероприятия банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200812/1575703618.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", новикомбанк, новости компаний - экономика