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Новикомбанк подпишет соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия"
Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:28
2020-08-21T13:35
форум "армия — 2020"
новикомбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщила пресс-служба банка.Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".Новикомбанк традиционно принимает участие в форуме. В 2019 году в рамках мероприятия банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200812/1575703618.html
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форум "армия — 2020", новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк подпишет соглашения на 100 млрд рублей на форуме "Армия"

13:28 21.08.2020 (обновлено: 13:35 21.08.2020)
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© Фото : Форум "Армия-2020"Форум "Армия-2020"
Форум Армия-2020
© Фото : Форум "Армия-2020"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", запланировал подписание соглашений на 100 миллиардов рублей с ведущими предприятиями высокотехнологичных отраслей промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020", сообщила пресс-служба банка.
Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".
"В этом году мы рассчитываем подписать соглашения в рамках форума на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей. Среди наиболее знаковых направлений можно выделить увеличение финансирования двигателестроительной отрасли, заключение соглашений для достижения целей национальных проектов "Здравоохранение", "Создание комфортной городской среды", а также финансирование реализации масштабных инфраструктурных комплексных программ", - приводит пресс-служба комментарий председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой.
Новикомбанк традиционно принимает участие в форуме. В 2019 году в рамках мероприятия банк подписал контракты о финансировании высокотехнологичных предприятий на сумму более 80 миллиардов рублей.
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12 августа, 17:35
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Форум "Армия — 2020"НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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