https://ria.ru/20200821/natsionalisty-1576102668.html

В ЛНР заявили, что украинские националисты поставляют оружие в Белоруссию

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко обвинил участников запрещенной в РФ экстремистской... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:35

2020-08-21T16:35

2020-08-21T16:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

луганская народная республика

правый сектор

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> Ян Лещенко обвинил участников запрещенной в РФ экстремистской организации "<a href="http://ria.ru/organization_Pravyjj_sektor/" target="_blank" data-auto="true">Правый сектор</a>"* в переправке стрелкового оружия и боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций."С начала текущего года, при содействии пограничника (начальника пункта пропуска "Славутич" - ред.), националистам из организации "Правый сектор"* удалось переправить на территорию республики Беларусь десять автоматов АК-74, 23 пистолета ПМ, 50 свето-шумовых гранат, а также 5 тысяч патронов к стрелковому оружию", - заявил Лещенко на брифинге.По данным Народной милиции, к этим поставкам причастна пограничная служба Украины.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<br><br>* <em>Запрещенная в России экстремистская организация</em>

https://ria.ru/20200821/belaruskaliy-1576099309.html

https://ria.ru/20200819/1575973216.html

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луганская народная республика

белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, луганская народная республика, правый сектор, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире