В ЛНР заявили, что украинские националисты поставляют оружие в Белоруссию
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ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко обвинил участников запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* в переправке стрелкового оружия и боеприпасов в Белоруссию.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
"С начала текущего года, при содействии пограничника (начальника пункта пропуска "Славутич" - ред.), националистам из организации "Правый сектор"* удалось переправить на территорию республики Беларусь десять автоматов АК-74, 23 пистолета ПМ, 50 свето-шумовых гранат, а также 5 тысяч патронов к стрелковому оружию", - заявил Лещенко на брифинге.
По данным Народной милиции, к этим поставкам причастна пограничная служба Украины.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
* Запрещенная в России экстремистская организация
* Запрещенная в России экстремистская организация