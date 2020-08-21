https://ria.ru/20200821/naselenie-1576072892.html

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T05:05

2020-08-21T05:05

2020-08-21T08:47

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общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Население <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> насчитывал 146,8 миллиона человек. По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a> в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html

Николай Сасаин Прирост за счет украинцев и среднеазиатов. Один такой гражданин взорвал метро в Санкт-Петербурге. 222

Эдуард Х Уже +2млн узбеков и таджиков? 162

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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