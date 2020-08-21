Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/naselenie-1576072892.html
ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона
Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T05:05
2020-08-21T08:47
россия
оон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572857453_0:267:3165:2047_1400x0_80_0_0_ea6408bf57ce69fa819c7eaad147873d.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Население <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>.Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> насчитывал 146,8 миллиона человек. По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Республики Крым</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a> в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html
Прирост за счет украинцев и среднеазиатов. Один такой гражданин взорвал метро в Санкт-Петербурге.
222
Уже +2млн узбеков и таджиков?
162
40
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572857453_211:0:2940:2047_1400x0_80_0_0_37911d748516e112c4940281de23404b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оон, общество

ООН заявила о росте численности населения в России на два миллиона

05:05 21.08.2020 (обновлено: 08:47 21.08.2020)
36122
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Население России в текущем году выросло по сравнению с 2019 годом на два миллиона человек - до 145,9 миллиона, следует из материалов ООН.
Согласно данным всемирной организации, в 2019 году население России составляло 143,9 миллиона, тогда как Росстат насчитывал 146,8 миллиона человек. По обновленной статистике Организации Объединенных Наций, население России в 2020 году составляет 145,9 миллионов, что уже гораздо ближе к оценкам отечественных статистов, согласно которым по состоянию на 1 июня в стране жили 146,6 миллиона человек.
Как объяснила РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, такое резкое увеличение цифр со стороны ООН можно объяснить только тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами.

"Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020 году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона - это как раз население Крыма", - отметила Егорова.

Итоговое различие оценок ООН и Росстата эксперт списала на погрешность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
20 августа, 22:33
В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым
253691023249
Обсудить 40
РоссияООНОбщество
Популярные комментарии
Прирост за счет украинцев и среднеазиатов. Один такой гражданин взорвал метро в Санкт-Петербурге.
21 августа, 06:06
Николай Сасаин
1501114155
Уже +2млн узбеков и таджиков?
21 августа, 06:48
ЭХЭдуард Х
1056016134
Рекомендуем
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названы возможные причины госпитализации Алексея Навального
Генеральный прокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального
Атомная подводная лодка (АПЛ) Юрий Долгорукий
Ветеран ВМС США объяснил, чем чревата борьба с российскими подлодками
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы остающиеся в "красной зоне" по COVID-19 регионы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Алексей Навальный
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
В России отреагировали на план Зеленского "вернуть" Крым
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
Крым
В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова россиянами
Мужчина в защитной маске проходит мимо витрины магазина в Киеве
Украина провела фантастическую сделку, выкупив свои списанные долги
Александр Прико
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Сырокопченая колбаса
Названы правила выбора колбасы
Продуктовые тележки в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
"Ашан" уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение Евросоюза выделить Белоруссии €53 млн
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния