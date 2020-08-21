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Российский корабль назвали самым мощным в мире
Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:14
2020-08-21T16:00
россия
адмирал нахимов (крейсер)
сша
вмф рф
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "<a href="https://ria.ru/product_TARKR_Admiral_Nakhimov" target="_blank">Адмирал Нахимов</a>" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон.Корабль сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, но значительно превосходит их "по концепции и вооружению", отмечается в статье. "С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире", — пишет автор. Построенные под конец холодной войны гигантские крейсеры проекта 1144.2 "Орлан" затмевают любой надводный боевой корабль, отметил эксперт. Он назвал арсенал "Адмирала Нахимова" невероятным. Саттон обратил внимание, что корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит" — "убийцами авианосцев". Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> и ракеты 9К33 "Оса". Ранее стало известно, что крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Его защиту обеспечат комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ". Корабль передадут в состав ВМФ в 2022 году.
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россия
сша
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россия, адмирал нахимов (крейсер), сша, вмф рф, безопасность, в мире

Российский корабль назвали самым мощным в мире

15:14 21.08.2020 (обновлено: 16:00 21.08.2020)
22855
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон.
Корабль сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, но значительно превосходит их "по концепции и вооружению", отмечается в статье.
"С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире", — пишет автор.
Построенные под конец холодной войны гигантские крейсеры проекта 1144.2 "Орлан" затмевают любой надводный боевой корабль, отметил эксперт. Он назвал арсенал "Адмирала Нахимова" невероятным. Саттон обратил внимание, что корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит" — "убийцами авианосцев". Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО С-300 и ракеты 9К33 "Оса".
Ранее стало известно, что крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Его защиту обеспечат комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ". Корабль передадут в состав ВМФ в 2022 году.
Лондон
31 июля, 09:38
Британия назвала Россию значительной угрозой
71417103016
Обсудить 17
РоссияАдмирал Нахимов (крейсер)СШАВМФ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Отлично!!!
21 августа, 15:19
Егор Панкратов
6921001
Горжусь!
21 августа, 18:30
Арсений Новиков
4810001
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