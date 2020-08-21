https://ria.ru/20200821/nakhimov-1576097771.html

Российский корабль назвали самым мощным в мире

Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:14

2020-08-21T15:14

2020-08-21T16:00

россия

адмирал нахимов (крейсер)

сша

вмф рф

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Модернизация и перевооружение сделают тяжелый атомный ракетный крейсер "<a href="https://ria.ru/product_TARKR_Admiral_Nakhimov" target="_blank">Адмирал Нахимов</a>" еще мощнее, уверен эксперт журнала Forbes Г. И. Саттон.Корабль сопоставим по размерам с американскими линейными кораблями типа Iowa, но значительно превосходит их "по концепции и вооружению", отмечается в статье. "С новым вооружением и датчиками он станет, вероятно, самым мощным надводным военным кораблем в мире", — пишет автор. Построенные под конец холодной войны гигантские крейсеры проекта 1144.2 "Орлан" затмевают любой надводный боевой корабль, отметил эксперт. Он назвал арсенал "Адмирала Нахимова" невероятным. Саттон обратил внимание, что корабль вооружен сверхзвуковыми ракетами П-700 "Гранит" — "убийцами авианосцев". Помимо этого, в арсенал судна входят комплексы ПВО <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> и ракеты 9К33 "Оса". Ранее стало известно, что крейсер "Адмирал Нахимов" будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон". Его защиту обеспечат комплексы ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М", а также противолодочное вооружение "Пакет-НК" и "Ответ". Корабль передадут в состав ВМФ в 2022 году.

https://ria.ru/20200731/1575198663.html

Егор Панкратов Отлично!!! 73

Арсений Новиков Горжусь! 50

17

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, адмирал нахимов (крейсер), сша, вмф рф, безопасность, в мире