https://ria.ru/20200821/naezdy-1576113976.html

ГАИ Белоруссии сообщила о восьми наездах на милиционеров в ходе протестов

Восемь наездов автомобилей на сотрудников органов внутренних дел Белоруссии совершено во время продолжающихся в республике акций протеста, пострадали 12... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:40

2020-08-21T20:40

2020-08-21T20:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Восемь наездов автомобилей на сотрудников органов внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> совершено во время продолжающихся в республике акций протеста, пострадали 12 человек, сообщил в пятницу начальник управления ГАИ <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Дмитрий Корзюк."За период с 9 числа (августа - ред.) по сегодняшний день на сотрудников органов внутренних дел совершено восемь наездов, пострадали 12 человек. Степень тяжести повреждений определяется врачами, наши сотрудники находятся на лечении", - заявил Корзюк в видеообращении, которое размещено в <a href="https://t.me/pressmvd/1947" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> МВД.Как отметил Корзюк, все подозреваемые водители установлены. "Практически все задержаны, ведется работа по расследованию этих уголовных дел, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - добавил начальник управления ГАИ.Ранее, 15 августа, Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил ряд уголовных дел по факту наездов машин на правоохранителей во время протестных акций. В ведомстве отмечали, что, в частности, в ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы целенаправленные наезды на сотрудников, охраняющих общественный порядок.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576106835.html

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576103823.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире