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https://ria.ru/20200821/mutatsii-1576111091.html
ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19
Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:23
2020-08-21T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове."Была создана специальная рабочая группа для определения мутаций, и мы сейчас изучаем то, как лучше понять, что означают эти мутации, и как они себя ведут", - сказала она.По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на COVID-19 и его поведение среди населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19

19:23 21.08.2020 (обновлено: 19:31 21.08.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Была создана специальная рабочая группа для определения мутаций, и мы сейчас изучаем то, как лучше понять, что означают эти мутации, и как они себя ведут", - сказала она.
По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на COVID-19 и его поведение среди населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВ мире
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