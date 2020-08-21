https://ria.ru/20200821/mutatsii-1576111091.html

ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:23

2020-08-21T19:23

2020-08-21T19:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg

<strong>ЖЕНЕВА, 21 авг - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения создала специальную рабочую группу по определению мутаций COVID-19, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове."Была создана специальная рабочая группа для определения мутаций, и мы сейчас изучаем то, как лучше понять, что означают эти мутации, и как они себя ведут", - сказала она.По ее словам, необходимо провести больше исследований, чтобы определить, какое влияние мутации оказывают на COVID-19 и его поведение среди населения.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире