https://ria.ru/20200821/mozg-1576072023.html

Назван легкий способ улучшить работу мозга

Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Как быстро улучшить кровообращение мозга,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T02:00

2020-08-21T02:00

2020-08-21T02:06

головной мозг

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Чтобы <a href="https://ria.ru/product_golovnoy-mozg/" target="_blank">мозг</a> хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Как быстро улучшить кровообращение мозга, не прибегая к лекарствам, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576036593.html">радио Sputnik</a> руководитель Медицинского центра акупунктуры “Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.Нарушение мозгового кровообращения может быть результатом чрезмерной нагрузки, усталости, стрессов. Последствиями могут стать головные боли, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, невозможность сосредоточиться и даже спутанность сознания. Массаж – хорошая профилактика таких явлений, уверен Игорь Орлов. В интервью радио Sputnik рефлексотерапевт рассказал об эффективных способах улучшить кровообращение мозга.Кроме того, мозговое кровообращение активизирует массаж кистей и стоп. Например, для профилактики инсультов или когда у человека спутанное сознание, используется укалывание в этих местах до появления капли крови, рассказал эксперт."Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду – это приводит к нормализации мозгового кровообращения", – рассказал радио Sputnik рефлексотерапевт.Воздействие на точки должно быть достаточно комфортным и мягким, не должно превышать болевой порог. Если возникают неприятные ощущения, интенсивность нужно сразу снизить, отметил Игорь Орлов.

https://ria.ru/20200815/1575813791.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

головной мозг, здоровье - общество, общество