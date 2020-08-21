https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576097058.html

Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:08

2020-08-21T15:08

2020-08-21T16:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мошенничество

вакцины

коронавирусы

лев кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже <a href="https://ria.ru/keyword_vakciny/" target="_blank">вакцины</a> от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники.Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Кузнецов также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.Накануне стало известно, что эти испытания начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.Российская вакцина от коронавирусаНа прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Сейчас проходит второй этап клинических испытаний. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре.Предполагается, что первыми прививку получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a>, вакцинация будет бесплатной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572327698.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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