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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576097058.html
Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию
Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:08
2020-08-21T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мошенничество
вакцины
коронавирусы
лев кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже <a href="https://ria.ru/keyword_vakciny/" target="_blank">вакцины</a> от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники.Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.Кузнецов также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.Накануне стало известно, что эти испытания начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.Российская вакцина от коронавирусаНа прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.Сейчас проходит второй этап клинических испытаний. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре.Предполагается, что первыми прививку получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a>, вакцинация будет бесплатной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мошенничество, вакцины, коронавирусы, лев кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

15:08 21.08.2020 (обновлено: 16:23 21.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минздрав предупредил, что все объявления в интернете о продаже вакцины от коронавируса или предложения внести за нее предоплату публикуют мошенники.
Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса — это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью", — подчеркнул он.

Кузнецов также добавил, что Минздрав ждет от разработчика вакцины документы о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.
Накануне стало известно, что эти испытания начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.
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Российская вакцина от коронавируса

На прошлой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
Препарат предназначен для введения внутримышечно, его назвали "Спутник V". Минздрав планирует организовать вакцинацию в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, как заявили в ведомстве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.
Сейчас проходит второй этап клинических испытаний. Исследование стартовало 27 июля, а завершить его планируют в сентябре.
Предполагается, что первыми прививку получат медработники, учителя и специалисты, работающие с детьми. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцинация будет бесплатной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМошенничествоВакциныКоронавирусыЛев КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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