Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона

"Сейчас мало кто будет переводить деньги на незнакомые номера, но и мошенники изменили способы воздействия. Вместо массовых "атак" действуют точечно – узнают, где человек живет, работает, как и с кем проводит выходные, а также имена и род деятельности всех домочадцев, их телефонные номера. Если у мошенников есть номера ваших друзей, детей и даже стационарные номера банков, где вы обслуживаетесь, то далеко не каждый будет перепроверять информацию", — рассказал он.