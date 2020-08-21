Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Используя сервисы поддельных номеров, мошенники делают так, что при звонке от них вы видите номер ваших родных, близких или банка. Противостоять такому давлению сложно, но способы избежать ловушки все-таки есть, рассказал агентству "Прайм" директор института IT Университета "Синергия" Станислав Косарев.
Для того чтобы имитировать любые номера телефонов, мошенники пользуются сервисами подмены номеров, которые используют SIP-протокол интернет-телефонии. Это дает возможность совершать звонки с браузера или мобильного телефона. У вызываемого абонента будет отображаться произвольный либо выбранный "заказчиком" номер.
"Сейчас мало кто будет переводить деньги на незнакомые номера, но и мошенники изменили способы воздействия. Вместо массовых "атак" действуют точечно – узнают, где человек живет, работает, как и с кем проводит выходные, а также имена и род деятельности всех домочадцев, их телефонные номера. Если у мошенников есть номера ваших друзей, детей и даже стационарные номера банков, где вы обслуживаетесь, то далеко не каждый будет перепроверять информацию", — рассказал он.