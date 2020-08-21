Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/moshenniki-1576072056.html
Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
Используя сервисы поддельных номеров, мошенники делают так, что при звонке от них вы видите номер ваших родных, близких или банка. Противостоять такому давлению РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T02:20
2020-08-21T02:20
мошенничество
синергия
телефон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1400x0_80_0_0_2da2c7748966bf986798398db9e5d223.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Используя сервисы поддельных номеров, <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a> делают так, что при звонке от них вы видите номер ваших родных, близких или банка. Противостоять такому давлению сложно, но способы избежать ловушки все-таки есть, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200821/831935128.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> директор института IT Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Станислав Косарев.Для того чтобы имитировать любые номера <a href="https://ria.ru/tag_telefon/" target="_blank">телефонов</a>, мошенники пользуются сервисами подмены номеров, которые используют SIP-протокол интернет-телефонии. Это дает возможность совершать звонки с браузера или мобильного телефона. У вызываемого абонента будет отображаться произвольный либо выбранный "заказчиком" номер.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1400x0_80_0_0_71db4a55fe228467e702e0b1b7b2f4b2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, синергия, телефон, общество

Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона

02:20 21.08.2020
534
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Используя сервисы поддельных номеров, мошенники делают так, что при звонке от них вы видите номер ваших родных, близких или банка. Противостоять такому давлению сложно, но способы избежать ловушки все-таки есть, рассказал агентству "Прайм" директор института IT Университета "Синергия" Станислав Косарев.
Для того чтобы имитировать любые номера телефонов, мошенники пользуются сервисами подмены номеров, которые используют SIP-протокол интернет-телефонии. Это дает возможность совершать звонки с браузера или мобильного телефона. У вызываемого абонента будет отображаться произвольный либо выбранный "заказчиком" номер.
"Сейчас мало кто будет переводить деньги на незнакомые номера, но и мошенники изменили способы воздействия. Вместо массовых "атак" действуют точечно – узнают, где человек живет, работает, как и с кем проводит выходные, а также имена и род деятельности всех домочадцев, их телефонные номера. Если у мошенников есть номера ваших друзей, детей и даже стационарные номера банков, где вы обслуживаетесь, то далеко не каждый будет перепроверять информацию", — рассказал он.
202190
Обсудить 0
МошенничествоСинергияТелефонОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
3d-модель мозга человека
Назван легкий способ улучшить работу мозга
Алексей Навальный
В Германии планируют выслать самолет за Навальным
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
Александр Прико
"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
Сырокопченая колбаса
Названы правила выбора колбасы
Иран
США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
Генеральный прокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
Валентина Легкоступова
Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Лавров призвал Киев "перестать морочить всем голову"
Иран
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
Венесуэла
WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
ВОЗ изменила тон по поводу российской вакцины от COVID-19, заявили в РФПИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния