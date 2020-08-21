https://ria.ru/20200821/monastyr-1576081832.html

Число заболевших COVID-19 в мужском монастыре под Псковом возросло вдвое

Одиннадцать новых случаев COVID-19 выявлено в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре в Псковской области, где ранее был приостановлен прием... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:09

2020-08-21T11:09

2020-08-21T11:09

религия и мировоззрение

михаил ведерников

новости - религия и мировоззрение

псковская область

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. </strong>Одиннадцать новых случаев COVID-19 выявлено в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре в Псковской области, где ранее был приостановлен прием паломников из-за коронавируса у 10 монахов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Пресс-служба Псковской епархии 10 августа сообщала, что 10 монахов Савво-Крыпецкого монастыря заболели COVID-19. Часть из них была госпитализирована. В монастыре введен карантин, прием паломников приостановлен, богослужения совершаются только в присутствии братии обители без участия верующих."В активных очагах +11 случаев в Савво-Крыпецком монастыре", - написал Ведерников в Instagram.Как уточняется на сайте монастыря, по состоянию на четверг из 10 ранее заразившихся коронавирусом монахов пятеро выписаны из больницы.Как сообщалось, вспышка коронавируса произошла также в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, который в религиозный праздник 28 августа проведет богослужения на прихрамовых территориях без крестного хода. Здесь выявлено 14 случаев COVID-19. При этом 4 насельника монастыря госпитализированы, еще десять человек с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в обители.В августе губернатор Псковской области Михаил Ведерников призывал религиозные организации ограничить число паломников и ужесточить санитарные нормы, чтобы избежать появления очагов коронавирусной инфекции.Согласно данным в Instagram Ведерникова, в Псковской области подтверждено 4350 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 36 случаев. Выздоровели 3094 человека, скончались – 60.

https://ria.ru/20200805/1575403843.html

псковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ведерников, новости - религия и мировоззрение, псковская область