https://ria.ru/20200821/mks-1576116565.html

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T23:01

2020-08-21T23:01

2020-08-21T23:31

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

анатолий иванишин

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Контролировать давление совместно будут центры управления полетами, добавил собеседник агентства.Страны-партнеры по программе МКС обсудят результаты работ в понедельник и определят план действий.О том, что экипаж проведет три дня в российском сегменте станции в "Роскосмосе" РИА Новости сообщили накануне. Там подчеркнули, что ситуация угрозы не несет.Как уточнил источник РИА Новости, МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию примерно в 0,1 миллиметра в корпусе одного из модулей американского сегмента.В свою очередь, в НАСА отметили, что утечку зафиксировали еще в сентябре 2019 года, но ее скорость увеличилась в последнее время.По данным американского космического агентства, экипаж проведет выходные в российских модулях "Звезда" и "Поиск" с доступом к пилотируемому кораблю "Союз МС-16" и грузовому "Прогрессу МС-14".В "Роскосмосе" добавили, что контроль давления показал отсутствие утечки в "Рассвете", "Пирсе" и "Прогрессе МС-15".Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также астронавт НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

https://ria.ru/20200820/utechka-1576066682.html

Andrej Kozakov Что как жарко стало тут же в Российский модуль ?? А где илон маск ?? 33

Covid короновирусович Опять американцы дырок напропукивали. 17

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин