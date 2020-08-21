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РИА Наука
https://ria.ru/20200821/mks-1576116565.html
Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:01
2020-08-21T23:31
риа наука
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Контролировать давление совместно будут центры управления полетами, добавил собеседник агентства.Страны-партнеры по программе МКС обсудят результаты работ в понедельник и определят план действий.О том, что экипаж проведет три дня в российском сегменте станции в "Роскосмосе" РИА Новости сообщили накануне. Там подчеркнули, что ситуация угрозы не несет.Как уточнил источник РИА Новости, МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию примерно в 0,1 миллиметра в корпусе одного из модулей американского сегмента.В свою очередь, в НАСА отметили, что утечку зафиксировали еще в сентябре 2019 года, но ее скорость увеличилась в последнее время.По данным американского космического агентства, экипаж проведет выходные в российских модулях "Звезда" и "Поиск" с доступом к пилотируемому кораблю "Союз МС-16" и грузовому "Прогрессу МС-14".В "Роскосмосе" добавили, что контроль давления показал отсутствие утечки в "Рассвете", "Пирсе" и "Прогрессе МС-15".Сейчас на МКС работают российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также астронавт НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html
https://ria.ru/20200820/utechka-1576066682.html
Что как жарко стало тут же в Российский модуль ?? А где илон маск ??
33
Опять американцы дырок напропукивали.
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РИА Новости
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иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин

Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

23:01 21.08.2020 (обновлено: 23:31 21.08.2020)
6879
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Контролировать давление совместно будут центры управления полетами, добавил собеседник агентства.
Страны-партнеры по программе МКС обсудят результаты работ в понедельник и определят план действий.
О том, что экипаж проведет три дня в российском сегменте станции в "Роскосмосе" РИА Новости сообщили накануне. Там подчеркнули, что ситуация угрозы не несет.
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20 августа, 20:50
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Как уточнил источник РИА Новости, МКС теряет примерно 220 граммов воздуха в сутки, что соответствует возможному отверстию примерно в 0,1 миллиметра в корпусе одного из модулей американского сегмента.
В свою очередь, в НАСА отметили, что утечку зафиксировали еще в сентябре 2019 года, но ее скорость увеличилась в последнее время.
По данным американского космического агентства, экипаж проведет выходные в российских модулях "Звезда" и "Поиск" с доступом к пилотируемому кораблю "Союз МС-16" и грузовому "Прогрессу МС-14".
В "Роскосмосе" добавили, что контроль давления показал отсутствие утечки в "Рассвете", "Пирсе" и "Прогрессе МС-15".
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди.
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Обсудить 11
РИА НаукаИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
Популярные комментарии
Что как жарко стало тут же в Российский модуль ?? А где илон маск ??
21 августа, 23:04
Andrej Kozakov
2560101
Опять американцы дырок напропукивали.
21 августа, 23:06
Covid короновирусович
2130101
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