https://ria.ru/20200821/minsk-1576099101.html

В Минске назвали отказ от отечественной продукции самоубийством

Следование граждан призывам в интернете к отказу от продукции госпредприятий Белоруссии и неуплате налогов - это "экономическое самоубийство", заявил в пятницу... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:36

2020-08-21T15:36

2020-08-21T15:48

светлана тихановская

николай снопков

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Следование граждан призывам в интернете к отказу от продукции госпредприятий <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и неуплате налогов - это "экономическое самоубийство", заявил в пятницу первый вице-премьер республики <a href="http://ria.ru/person_nikolay-snopkov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Снопков</a>.Ранее в некоторых Telegram-каналах появились призывы не покупать белорусские товары, не платить налоги и затягивать с оплатой поставок и коммунальных услуг."Ничего из того, что сказано в Telegram-каналах об экономической диверсии по отношению к существующим экономическим институтам, не минет каждого в стране… По сути, нам предложили в Telegram-канале процесс, и якобы он приведет к каким-то результатам, к каким – не сказали. С точки зрения коллег, которые предлагают такие подходы и претендуют на, может быть, в будущем властные полномочия какие-то, это экономическое самоубийство", - заявил Снопков, соответствующее видео разместила пресс-служба Совмина в Facebook.По словам первого вице-премьера, следование подобным призывам повлияет не только на провластные структуры, госпредприятия или товары, продаваемые в розничной сети, "это повлияет на каждого человека"."Если моделировать ситуацию …, то это все приводит к вымыванию золотовалютных резервов, соответственно, невозможности рассчитываться по текущим долгам, а затем — преддефолтное состояние и дефолт. Соответственно это падение стоимости активов государства. И в конце приходят люди, с запада, с севера, юга или востока, и за копейки покупают наши основные активы, предприятия", - добавил Снопков.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576094077.html

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576097531.html

Ольга Занкова то есть они считают, что если свое производство гробить - то это способ стать "свободными"? Истинные патриоты...жесть 21

Zlydennemets Three Нормальная такая телеграм оппозиция. Любая страна мира стремится продавать свою продукцию прежде всего у себя и по минимуму использовать импорт. Это же живые деньги и экономическая безопасность и живая независимость страны. Значит, оппа против независимости и безопасности? 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, николай снопков, александр лукашенко, белоруссия, в мире