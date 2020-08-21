https://ria.ru/20200821/minsk-1576080923.html

Члены КС белорусской оппозиции прибыли на допрос

Члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский прибыли в Следственный комитет Белоруссии на допрос по возбужденному... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T10:56

2020-08-21T10:56

2020-08-21T14:08

сергей дылевский

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский прибыли в Следственный комитет Белоруссии на допрос по возбужденному уголовному делу по статье 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", передает корреспондент РИА Новости."Эта история (допрос) может быть очень долго. У нас по закону там можно восемь часов допрашивать, четыре, потом перерыв, потом ещё четыре", - сказал Знак.При этом милиция сначала не пустила его в здание <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, сообщив, что проходят учения по гражданской обороне. Его попросили подождать, пока не позовут. Знак, который сообщил журналистам, что проходит по делу как свидетель, сначала пытался позвонить в приемную СК, чтобы его пропустили на допрос, телефон для этого пришлось одолжить у журналистов.Затем к СК приехал Дылевский. Он признался, что не знает, в каком он качестве проходит по делу: "Просто пригласили для беседы".Ранее генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576070060.html

https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576052438.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей дылевский, светлана тихановская, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире