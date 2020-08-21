Члены КС белорусской оппозиции прибыли на допрос
10:56 21.08.2020 (обновлено: 14:08 21.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии. 21 августа 2020
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии. 21 августа 2020
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Члены президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак и Сергей Дылевский прибыли в Следственный комитет Белоруссии на допрос по возбужденному уголовному делу по статье 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", передает корреспондент РИА Новости.
"Эта история (допрос) может быть очень долго. У нас по закону там можно восемь часов допрашивать, четыре, потом перерыв, потом ещё четыре", - сказал Знак.
При этом милиция сначала не пустила его в здание СК, сообщив, что проходят учения по гражданской обороне. Его попросили подождать, пока не позовут. Знак, который сообщил журналистам, что проходит по делу как свидетель, сначала пытался позвонить в приемную СК, чтобы его пропустили на допрос, телефон для этого пришлось одолжить у журналистов.
Затем к СК приехал Дылевский. Он признался, что не знает, в каком он качестве проходит по делу: "Просто пригласили для беседы".
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.