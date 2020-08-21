https://ria.ru/20200821/mgu-1576083266.html

В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора

Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T11:30

2020-08-21T11:30

2020-08-21T11:30

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность"."Обращение к ученому совету и ректору МГУ имени М. В. Ломоносова. <...> Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. <...> Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос", - говорится в обращении.Член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин в разговоре с РИА Новости указал, что ничего об этом обращении не знает."Наш ученый совет очередной будет 28 августа, на следующей неделе, перед началом учебного года", - отметил он.Комментарий пресс-службы МГУ на данный момент получить не удалось, РИА Новости направило соответствующий запрос.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044444.html

Ярослав Погодин Не они присуждали, не им и лишать 147

Natalia Bikowa И наше студенчество заражено? Политика невмешательства забыта привита профессурой? 113

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, общество