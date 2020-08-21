https://ria.ru/20200821/mgu-1576083266.html
В МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора
Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:30
2020-08-21T11:30
2020-08-21T11:30
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность"."Обращение к ученому совету и ректору МГУ имени М. В. Ломоносова. <...> Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. <...> Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос", - говорится в обращении.Член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин в разговоре с РИА Новости указал, что ничего об этом обращении не знает."Наш ученый совет очередной будет 28 августа, на следующей неделе, перед началом учебного года", - отметил он.Комментарий пресс-службы МГУ на данный момент получить не удалось, РИА Новости направило соответствующий запрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576044444.html
Ярослав Погодин
Не они присуждали, не им и лишать
147
Natalia Bikowa
И наше студенчество заражено? Политика невмешательства забыта привита профессурой?
113
39
белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, общество
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Студенты, выпускники и ряд преподавателей Московского государственного университета имени Ломоносова потребовали лишить президента Белоруссии Александра Лукашенко
звания почетного профессора, текст обращения опубликован на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность".
"Обращение к ученому совету и ректору МГУ имени М. В. Ломоносова. <...> Мы считаем, что репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора Московского университета, которого он был по решению ученого совета МГУ удостоен в 1996 году. <...> Сохранение за ним этого звания подрывает репутацию нашей alma mater. Мы призываем ученый совет и ректора МГУ рассмотреть и решить этот вопрос", - говорится в обращении.
Член ученого совета вуза, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии Сергей Алдошин в разговоре с РИА Новости указал, что ничего об этом обращении не знает.
"Наш ученый совет очередной будет 28 августа, на следующей неделе, перед началом учебного года", - отметил он.
Комментарий пресс-службы МГУ на данный момент получить не удалось, РИА Новости направило соответствующий запрос.