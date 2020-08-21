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Туризм
https://ria.ru/20200821/meksika-1576098326.html
Популярные пляжи Мексики готовятся к открытию с ограничениями для гостей
Пляжи популярных мексиканских курортов Канкуна и Исла Мухерес готовятся к открытию с ограничениями для гостей, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:27
2020-08-21T16:27
туризм
коронавирус covid-19
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туристы
новости - туризм
мексика
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Пляжи популярных мексиканских курортов Канкуна и Исла Мухерес готовятся к открытию с ограничениями для гостей, <a href="https://www.travelpulse.com/news/destinations/cancun-isla-mujeres-preparing-to-reopen-beaches-with-restrictions.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Мэры этих городов объявили, что, когда чиновники здравоохранения в регионе изменят эпидемиологический цвет с оранжевого на желтый, пляжи вновь откроются. Но отдыхающим придется следовать жестким ограничительным мерам. По правилам безопасности, максимальное время пребывания на прибрежной территории — три часа, и там запретят употреблять алкогольные напитки. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и носить защитную маску. Также туристов обяжут приходить с биоразлагаемым мешком для мусора.Ранее мэр Плайя-дель-Кармен Лаура Беристейн Наваррете запустила 10-дневный пилотный проект по открытию трех городских пляжей. Там также введены ограничения.
https://ria.ru/20200811/1575034750.html
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коронавирус covid-19, пляжи, туризм, туристы, новости - туризм, мексика

Популярные пляжи Мексики готовятся к открытию с ограничениями для гостей

16:27 21.08.2020
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© AFP 2020 / Daniel SlimПляж Пуэрто-Морелос, Мексика
Пляж Пуэрто-Морелос, Мексика
© AFP 2020 / Daniel Slim
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пляжи популярных мексиканских курортов Канкуна и Исла Мухерес готовятся к открытию с ограничениями для гостей, сообщает Travel Pulse.
Мэры этих городов объявили, что, когда чиновники здравоохранения в регионе изменят эпидемиологический цвет с оранжевого на желтый, пляжи вновь откроются. Но отдыхающим придется следовать жестким ограничительным мерам.
По правилам безопасности, максимальное время пребывания на прибрежной территории — три часа, и там запретят употреблять алкогольные напитки. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и носить защитную маску. Также туристов обяжут приходить с биоразлагаемым мешком для мусора.
Ранее мэр Плайя-дель-Кармен Лаура Беристейн Наваррете запустила 10-дневный пилотный проект по открытию трех городских пляжей. Там также введены ограничения.
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