https://ria.ru/20200821/meksika-1576098326.html

Популярные пляжи Мексики готовятся к открытию с ограничениями для гостей

Пляжи популярных мексиканских курортов Канкуна и Исла Мухерес готовятся к открытию с ограничениями для гостей, сообщает Travel Pulse. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:27

2020-08-21T16:27

2020-08-21T16:27

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Пляжи популярных мексиканских курортов Канкуна и Исла Мухерес готовятся к открытию с ограничениями для гостей, <a href="https://www.travelpulse.com/news/destinations/cancun-isla-mujeres-preparing-to-reopen-beaches-with-restrictions.html" target="_blank">сообщает</a> Travel Pulse. Мэры этих городов объявили, что, когда чиновники здравоохранения в регионе изменят эпидемиологический цвет с оранжевого на желтый, пляжи вновь откроются. Но отдыхающим придется следовать жестким ограничительным мерам. По правилам безопасности, максимальное время пребывания на прибрежной территории — три часа, и там запретят употреблять алкогольные напитки. Кроме того, необходимо соблюдать социальное дистанцирование и носить защитную маску. Также туристов обяжут приходить с биоразлагаемым мешком для мусора.Ранее мэр Плайя-дель-Кармен Лаура Беристейн Наваррете запустила 10-дневный пилотный проект по открытию трех городских пляжей. Там также введены ограничения.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, пляжи, туризм, туристы, новости - туризм, мексика