Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/mali-1576107993.html
Посол России в Мали встретился с представителями военных
Посол РФ в Мали Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:13
2020-08-21T18:16
бамако
мятеж военных в мали
россия
мали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_5212d341491640bfa84ae13a59b8ae68.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников посольства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников", - заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.Посол РФ в Мали является по совместительству послом РФ в Республике <a href="http://ria.ru/location_Niger/" target="_blank" data-auto="true">Нигер</a>.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Российский МИД заявил, что следит за развитием ситуации в Мали и призывает стороны соблюдать сдержанность.
https://ria.ru/20200821/mali-1576087342.html
бамако
россия
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_249:0:2916:2000_1400x0_80_0_0_1160436479a6f52766f93a1c6b9f2cdb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бамако, мятеж военных в мали, россия, мали, в мире

Посол России в Мали встретился с представителями военных

18:13 21.08.2020 (обновлено: 18:16 21.08.2020)
518
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посол РФ в Мали Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников посольства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников", - заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.
Посол РФ в Мали является по совместительству послом РФ в Республике Нигер.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Российский МИД заявил, что следит за развитием ситуации в Мали и призывает стороны соблюдать сдержанность.
Ибрагим Бубакар Кейта
Вчера, 12:26
Представители ООН получили доступ к арестованному президенту Мали
1514000
Обсудить 0
БамакоМятеж военных в МалиРоссияМалиВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
Мемориальная церковь кайзера Вильгельма на площади Брайтшайдплац в Берлине
В Берлине переименуют улицу с "расистским" названием
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев пообещал "не бросать" Ефремова и отметил свой профессионализм
В Подмосковье покупатель возмутился из-за ожившего арбуза
В Подмосковье сняли на видео "оживший" арбуз
Туристы из Германии на побережье Гавайев
Гавайи вновь переносят дату открытия для туристов
Петр Порошенко
Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Юристы Тихановской обжаловали в Верховном суде итоги выборов в Белоруссии
Супруга Алексея Навального Юлия у здания омской БСМП №1
Жена Навального не ответила, считает ли перелет опасным для мужа
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Участники митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Брестской крепости
В Брестской крепости проходит акция в поддержку Лукашенко
Здание Посольства РФ в Осло
В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ
Российский истребитель перехватил самолет-разведчик над Черным морем. Кадры Минобороны
Российский Су-30 перехватил американский самолет над Черным морем
Планета окруженная астероидами
Астрономы оценили количество "бесхозных" планет
Затягивание процесса – Добровинский о заявленном Ефремовым отводе судье
Добровинский прокомментировал отказ Ефремова от адвокатов
Коронавирус COVID-19
ВОЗ создала рабочую группу по определению мутаций COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния