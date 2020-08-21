https://ria.ru/20200821/mali-1576107993.html
Посол России в Мали встретился с представителями военных
Посол РФ в Мали Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T18:13
2020-08-21T18:13
2020-08-21T18:16
бамако
мятеж военных в мали
россия
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> Игорь Громыко в пятницу встретился с представителями военных, захвативших в стране власть, обсуждался только вопрос безопасности сотрудников посольства, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников", - заявил агентству пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.Посол РФ в Мали является по совместительству послом РФ в Республике <a href="http://ria.ru/location_Niger/" target="_blank" data-auto="true">Нигер</a>.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом. Российский МИД заявил, что следит за развитием ситуации в Мали и призывает стороны соблюдать сдержанность.
https://ria.ru/20200821/mali-1576087342.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бамако, мятеж военных в мали, россия, мали, в мире