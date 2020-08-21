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Представители ООН получили доступ к арестованному президенту Мали
Представители Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) смогли получить доступ к свергнутому в ходе военного мятежа президенту... РИА Новости, 21.08.2020
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бамако
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Представители Многопрофильной комплексной миссии <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по стабилизации в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> (MINUSMA) смогли получить доступ к свергнутому в ходе военного мятежа президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим арестованным."Вчера (в четверг – ред). вечером группа по правам человека MINUSMA посетила Кати в рамках своего мандата по защите прав человека и получила доступ к президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим задержанным", - говорится в сообщении миссии в <a href="https://twitter.com/un_minusma" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.По данным портала Maliweb, представители ООН посетили экс-президента и бывшего премьера Бубу Сиссе на вилле в районе Кати, где расположена база, на которой начался мятеж.Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
https://ria.ru/20200820/mali-1576067576.html
бамако
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бамако, оон, мали, в мире

Представители ООН получили доступ к арестованному президенту Мали

12:26 21.08.2020 (обновлено: 12:27 21.08.2020)
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© REUTERS / Ludovic MarinИбрагим Бубакар Кейта
Ибрагим Бубакар Кейта
© REUTERS / Ludovic Marin
Ибрагим Бубакар Кейта
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Представители Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) смогли получить доступ к свергнутому в ходе военного мятежа президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим арестованным.
"Вчера (в четверг – ред). вечером группа по правам человека MINUSMA посетила Кати в рамках своего мандата по защите прав человека и получила доступ к президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим задержанным", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
По данным портала Maliweb, представители ООН посетили экс-президента и бывшего премьера Бубу Сиссе на вилле в районе Кати, где расположена база, на которой начался мятеж.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
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