Представители ООН получили доступ к арестованному президенту Мали
12:26 21.08.2020 (обновлено: 12:27 21.08.2020)
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Ибрагим Бубакар Кейта
"Вчера (в четверг – ред). вечером группа по правам человека MINUSMA посетила Кати в рамках своего мандата по защите прав человека и получила доступ к президенту Ибрагиму Бубакару Кейте и другим задержанным", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Hier dans la soirée une équipe des #DroitsdelHomme de la MINUSMA s’est rendue à #Kati dans le cadre de son mandat de protection des droits de l’homme et a pu avoir accès au Président Ibrahim Boubacar Keita ainsi qu’aux autres détenus. #Mali 🇲🇱— MINUSMA (@UN_MINUSMA) August 21, 2020
По данным портала Maliweb, представители ООН посетили экс-президента и бывшего премьера Бубу Сиссе на вилле в районе Кати, где расположена база, на которой начался мятеж.
Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В опубликованном в четверг заявлении организаторов переворота сообщается, что управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, который может быть как военным, так и гражданским лицом.
20 августа, 21:10В Мали назначат "президента переходного периода", сообщили СМИ