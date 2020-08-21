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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/makey-1576094934.html
Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги
Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету Белоруссии, не оставит их без противодействия, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:22
2020-08-21T14:22
протесты в белоруссии
владимир макей
евросоюз
минск
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не оставит их без противодействия, заявил глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>."У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - говорится в письме Макея коллегам из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, текст которого опубликован <a href="http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a225bcbcd219a1f2.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте</a> белорусского внешнеполитического ведомства.Как отметил Макей, возможности для нормальных отношений ещё остаются. "Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - написал он.
https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576094077.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576094394.html
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владимир макей , евросоюз, минск, белоруссия, европа, в мире

Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги

14:22 21.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВладимир Макей
Владимир Макей
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету Белоруссии, не оставит их без противодействия, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - говорится в письме Макея коллегам из Евросоюза, текст которого опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
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Как отметил Макей, возможности для нормальных отношений ещё остаются. "Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - написал он.
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