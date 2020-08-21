https://ria.ru/20200821/makey-1576094934.html

Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги

Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету Белоруссии, не оставит их без противодействия, заявил глава МИД... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:22

2020-08-21T14:22

2020-08-21T14:22

протесты в белоруссии

владимир макей

евросоюз

минск

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги, наносящие ущерб суверенитету <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не оставит их без противодействия, заявил глава МИД республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>."У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - говорится в письме Макея коллегам из <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, текст которого опубликован <a href="http://mfa.gov.by/press/news_mfa/a225bcbcd219a1f2.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте</a> белорусского внешнеполитического ведомства.Как отметил Макей, возможности для нормальных отношений ещё остаются. "Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - написал он.

https://ria.ru/20200821/sanktsii-1576094077.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576094394.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , евросоюз, минск, белоруссия, европа, в мире