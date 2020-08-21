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https://ria.ru/20200821/magazin-1576063012.html
The Rolling Stones откроют свой магазин в Лондоне
Группа The Rolling Stones откроет свой первый флагманский магазин в центре Лондона на Карнаби-стрит, сообщается в твиттере группы. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T02:53
2020-08-21T02:53
культура
стиль жизни
музыка
шоу-бизнес
the rolling stones
лондон
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Группа The Rolling Stones откроет свой первый флагманский магазин в центре Лондона на Карнаби-стрит, <a href="https://twitter.com/RollingStones/status/1296339756356440064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1296339756356440064%7Ctwgr%5E&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fthe-rolling-stones-are-opening-their-own-shop-on-london-carnaby-street-rs-no-9-2733209" target="_blank">сообщается</a> в твиттере группы. В промо-клипе фигурируют губы с высунутым языком — знаменитый логотип The Rolling Stones. Открытие запланировано на 9 сентября текущего года.Ожидается, что в магазине под названием "RS №.9" будет представлена сувенирная продукция и обширный музыкальный каталог, включая новинки. Фанаты также смогут совершать покупки онлайн."Это будет не просто магазин, а настоящий иммерсивный опыт для поклонников всех возрастов", — пообещали музыканты. "Район Сохо всегда был важным для рок-н-ролла, поэтому Карнаби-стрит — идеальное место в нашем случае", — добавили они. Подробную информацию о новой инициативе группы можно найти на <a href="https://www.instagram.com/rollingstonescarnaby/" target="_blank">странице</a> магазина в инстаграме.
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РИА Новости
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стиль жизни, музыка, шоу-бизнес, the rolling stones, лондон

The Rolling Stones откроют свой магазин в Лондоне

02:53 21.08.2020
336
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в фотобанкВокалист группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер
Вокалист группы «The Rolling Stones» Мик Джаггер
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Группа The Rolling Stones откроет свой первый флагманский магазин в центре Лондона на Карнаби-стрит, сообщается в твиттере группы.
В промо-клипе фигурируют губы с высунутым языком — знаменитый логотип The Rolling Stones.
Открытие запланировано на 9 сентября текущего года.
Ожидается, что в магазине под названием "RS №.9" будет представлена сувенирная продукция и обширный музыкальный каталог, включая новинки. Фанаты также смогут совершать покупки онлайн.
"Это будет не просто магазин, а настоящий иммерсивный опыт для поклонников всех возрастов", — пообещали музыканты.
"Район Сохо всегда был важным для рок-н-ролла, поэтому Карнаби-стрит — идеальное место в нашем случае", — добавили они.
Подробную информацию о новой инициативе группы можно найти на странице магазина в инстаграме.
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер
22 июля, 17:54Культура
The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем
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КультураСтиль жизниМузыкаШоу-бизнесThe Rolling StonesЛондон
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