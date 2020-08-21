https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576101895.html

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и "желтыми жилетами". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:17

2020-08-21T16:43

майк помпео

ангела меркель

германия

сша

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

эммануэль макрон

александр лукашенко

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> и "желтыми жилетами".Ранее Макрон по итогам встречи с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> заявил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы."Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог – и террор, и "желтые жилеты" - не видят", - заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил в пятницу <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал "Пул первого"</a>.Лукашенко также отметил, что "великий друг белорусского народа", госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> недавно "разразился" комментарием относительно обстановки в республике.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/stsenariy-1576068004.html

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576098855.html

Сергей К Хорошо ответил. Годно. : ) 101

salivina Неплохая идея! 89

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сша

россия

франция

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, ангела меркель, германия, сша, светлана тихановская, россия, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире