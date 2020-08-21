Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"
16:17 21.08.2020 (обновлено: 16:43 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и "желтыми жилетами".
Ранее Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы.
"Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог – и террор, и "желтые жилеты" - не видят", - заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил в пятницу Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко также отметил, что "великий друг белорусского народа", госсекретарь США Майк Помпео недавно "разразился" комментарием относительно обстановки в республике.
"Пусть там разберутся сначала. Почему они (Запад – ред.) озаботились? Немцы с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим", - подчеркнул белорусский лидер.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.