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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576101895.html
Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и "желтыми жилетами". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:17
2020-08-21T16:43
майк помпео
ангела меркель
германия
сша
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
эммануэль макрон
александр лукашенко
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a> и "желтыми жилетами".Ранее Макрон по итогам встречи с канцлером <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a> заявил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы."Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог – и террор, и "желтые жилеты" - не видят", - заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил в пятницу <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал "Пул первого"</a>.Лукашенко также отметил, что "великий друг белорусского народа", госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> недавно "разразился" комментарием относительно обстановки в республике.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/stsenariy-1576068004.html
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майк помпео, ангела меркель, германия, сша, светлана тихановская, россия, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире

Лукашенко готов стать посредником между Макроном и "желтыми жилетами"

16:17 21.08.2020 (обновлено: 16:43 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов стать "посредником" в переговорах между французским лидером Эммануэлем Макроном и "желтыми жилетами".
Ранее Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ЕС готов внести вклад в диалог между властями Белоруссии и гражданами, если посредничества захотят белорусы.
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"Макрон хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай Бог – и террор, и "желтые жилеты" - не видят", - заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил в пятницу Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко также отметил, что "великий друг белорусского народа", госсекретарь США Майк Помпео недавно "разразился" комментарием относительно обстановки в республике.
"Пусть там разберутся сначала. Почему они (Запад – ред.) озаботились? Немцы с коронавирусом не могут разобраться, демонстрации. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону. Мы это видим", - подчеркнул белорусский лидер.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоАнгела МеркельГерманияСШАСветлана ТихановскаяРоссияЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоФранцияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо ответил. Годно. : )
21 августа, 16:24
СКСергей К
9260003
Неплохая идея!
21 августа, 16:23
salivina
7880003
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