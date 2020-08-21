Лукашенко заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами
15:12 21.08.2020 (обновлено: 15:15 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с предложениями оппозиции о переговорах заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами.
"Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время его посещения агрокомбината "Дзержинский" под Минском и общения с трудовым коллективом.
Глава государства отметил, что сначала оппозиция требовала пересчета голосов, но потом стала требовать новых выборов. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили. А почему мы должны под чью-то дудку плясать?" - сказал Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.