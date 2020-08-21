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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576097696.html
Лукашенко заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с предложениями оппозиции о переговорах заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:12
2020-08-21T15:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в связи с предложениями оппозиции о переговорах заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами."Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - цитирует Лукашенко в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>. Данное заявление прозвучало во время его посещения агрокомбината "Дзержинский" под <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> и общения с трудовым коллективом.Глава государства отметил, что сначала оппозиция требовала пересчета голосов, но потом стала требовать новых выборов. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили. А почему мы должны под чью-то дудку плясать?" - сказал Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576083952.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами

15:12 21.08.2020 (обновлено: 15:15 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с предложениями оппозиции о переговорах заявил, что будет вести диалог только с трудовыми коллективами.
"Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - цитирует Лукашенко в пятницу Sputnik Беларусь. Данное заявление прозвучало во время его посещения агрокомбината "Дзержинский" под Минском и общения с трудовым коллективом.
Глава государства отметил, что сначала оппозиция требовала пересчета голосов, но потом стала требовать новых выборов. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили. А почему мы должны под чью-то дудку плясать?" - сказал Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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