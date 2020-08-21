https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576097140.html

Лукашенко посетит военные учения в районе Гродно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в субботу посетит с инспекцией военные учения в районе Гродно. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:09

2020-08-21T15:09

2020-08-21T15:09

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в субботу посетит с инспекцией военные учения в районе <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>."Завтра вы увидите. Я туда полечу инспектировать", - отметил президент в пятницу во время встречи с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский" под Минском. Его слова приводит агентство <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко пояснил, что в сложных политических условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире