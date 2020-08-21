https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576096940.html

Лукашенко заявил о взаимопонимании с Владимиром Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для Белоруссии, и с... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:00

2020-08-21T15:00

2020-08-21T15:19

россия

нато

одкб

гродненская область

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для Белоруссии, и с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> у него взаимопонимание."Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - цитирует Лукашенко <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко заявил о планах "отсечь" от Белоруссии <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a>. "Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и Союзного государства", - подчеркнул белорусский президент.Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200821/1576094050.html

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html

Ольга Занкова Клюнул жареный и прибежал за пониманием.. а до того несколько месяцев Россию пинал 12

Егор Панкратов Да вы батенька слишком себя переоцениваете вместе со своей страной..... 10

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россия

гродненская область

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, одкб, гродненская область, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире