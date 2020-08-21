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https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576096940.html
Лукашенко заявил о взаимопонимании с Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для Белоруссии, и с... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:00
2020-08-21T15:19
россия
нато
одкб
гродненская область
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для Белоруссии, и с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> у него взаимопонимание."Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - цитирует Лукашенко <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко заявил о планах "отсечь" от Белоруссии <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a>. "Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> и Союзного государства", - подчеркнул белорусский президент.Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/1576094050.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
Клюнул жареный и прибежал за пониманием.. а до того несколько месяцев Россию пинал
12
Да вы батенька слишком себя переоцениваете вместе со своей страной.....
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россия
гродненская область
белоруссия
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россия, нато, одкб, гродненская область, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о взаимопонимании с Владимиром Путиным

15:00 21.08.2020 (обновлено: 15:19 21.08.2020)
1128
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разрешение белорусского политического кризиса для России не менее важно, чем для Белоруссии, и с президентом РФ Владимиром Путиным у него взаимопонимание.
"Белорусская сегодня проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 14:01Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Белоруссию против России
Лукашенко заявил о планах "отсечь" от Белоруссии Гродненскую область. "Они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь - гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска - НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства", - подчеркнул белорусский президент.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Вчера, 13:41Протесты в Белоруссии
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
691020211
Обсудить 7
РоссияНАТООДКБГродненская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Клюнул жареный и прибежал за пониманием.. а до того несколько месяцев Россию пинал
21 августа, 15:02
О Ольга Занкова
1100001
Да вы батенька слишком себя переоцениваете вместе со своей страной.....
21 августа, 15:02
Егор Панкратов
900001
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