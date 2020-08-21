https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576094764.html
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока он находится у власти, будет проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:18
2020-08-21T14:18
2020-08-21T17:32
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что пока он находится у власти, будет проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны, сообщает <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Я президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - заявил Лукашенко на встрече с сотрудниками агрокомбината "Дзержинский".
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576094394.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире