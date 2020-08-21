https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни" решит "проблему" с ситуацией в стране. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:41
2020-08-21T13:41
2020-08-21T15:33
светлана тихановская
москва
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что "в ближайшие дни" решит "проблему" с ситуацией в стране."В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, еще где-то, кому-то (ситуация - ред.) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит госагентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
Aruba Miro
Он планирует, что в несение нескольких дней народ вдруг его полюбит и простит? Россия столько денег Беларуси не выделит
63
Deyn Donovan
Всех запытает и перестреляет?
41
4
москва
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, москва, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире