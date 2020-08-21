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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни" решит "проблему" с ситуацией в стране. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:41
2020-08-21T15:33
светлана тихановская
москва
минск
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что "в ближайшие дни" решит "проблему" с ситуацией в стране."В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, еще где-то, кому-то (ситуация - ред.) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит госагентство <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
Он планирует, что в несение нескольких дней народ вдруг его полюбит и простит? Россия столько денег Беларуси не выделит
63
Всех запытает и перестреляет?
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москва
минск
белоруссия
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светлана тихановская, москва, минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал "в ближайшие дни" разрешить ситуацию в Белоруссии

13:41 21.08.2020 (обновлено: 15:33 21.08.2020)
4959
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни" решит "проблему" с ситуацией в стране.
Минске, еще где-то, кому-то (ситуация - ред.) не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский". Его слова приводит госагентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
20 августа, 08:00
От августа 1991-го к августу 2020-го — у ГКЧП не было своего Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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118622739
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМоскваМинскАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Он планирует, что в несение нескольких дней народ вдруг его полюбит и простит? Россия столько денег Беларуси не выделит
21 августа, 13:47
Aruba Miro
30100329
Всех запытает и перестреляет?
21 августа, 14:46
Deyn Donovan
171000212
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